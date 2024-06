video suggerito

L’Italia batte la Nazionale Under 20 e ora attende Spalletti: attesa per i convocati agli Europei L’Italia ha battuto la Nazionale Under 20 di Bollini a Coverciano nell’ultima amichevole prima di scoprire i convocati definitivi per gli Europei. Ora tocca a Spalletti comunicare i tagli e di conseguenza gli azzurri che partiranno per la Germania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia di Luciano Spalletti ha giocato questo pomeriggio l'ultima sfida prima di scoprire la lista definitiva dei 26 calciatori convocati dal Ct per gli Europei 2024 in Germania. Sul campo ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano la Nazionale maggiore si è imposta per 3-1 sugli Azzurrini dell’Under 20. In campo diversi giocatori che hanno trovato meno spazio nella partita di ieri al Dall'Ara di Bologna. Spalletti ha scelto Provedel in porta con Gatti, Buongiorno e Calafiori in difesa. Darmian e Bellanova esterni con Frattesi, Fagioli e Folorounsho in mezzo. Attacco Raspadori-Scamacca.

I possibili tagli di Spalletti per i convocati agli Europei: in difesa tutto invariato

Una partita che prevedeva un tempo di gioco da 35 minuti. Nella formazione iniziale dei ragazzi di Bollini è stato poi inserito Ricci in cabina di regia nel 4-2-3-1 ed El Shaarawy, largo sulla sinistra dietro all’unica punta Bonfanti. C'è grande attesa ora per capire su quali giocatori punterà Spalletti. In difesa, dopo gli infortuni di Acerbi e Scalvini dovrebbe restare tutto invariato rispetto ai 30 pre-convocati. Da capire le scelte a centrocampo e gli eventuali tagli in attacco che il Ct dovrà fare per consegnare poi la lista definitiva.

Una partita dunque di fondamentale importanza per chi è ancora in bilico a caccia di un posto. L'Italia ha dunque giocato subito al meglio colpendo al primo affondo su un cross da sinistra di Darmian su cui Scamacca si è fatto trovare pronto per la deviazione vincente. L'Under 20 ha poi l'occasione di pareggiare grazie a uno spunto di Ricci messo giù in area di rigore da un fallo di Fagioli. Dal dischetto si presente El Shaarawy che però si fa parare il tiro dagli undici metri da Provedel che si è disteso alla sua destra respingendo il tiro.

Calafiori in azione durante la partita.

Spalletti e Bollini all'intervallo mischiano le carte con Ricci ed El Shaarawy che tornano in campo con la nazionale maggiore al posto di Fagioli e Gatti (quest'ultimo va a giocare con l'Under 20 ndr). Il raddoppio arriva dopo che gli azzurri di Spalletti avevano centrato un palo di Bellanova. La Nazionale maggiore segna poi con Rasapdori al termine di un'ottima azione orchestrata da Scamacca e Frattesi. L'Under 20 trova poi il momentaneo 2-1 con Sekulov prima del 3-1 finale firmato proprio da El Shaarawy che chiude la partita.