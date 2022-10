Lisandro abbraccia uno sconosciuto dopo il gol dello United, poi la sorpresa su Twitter: “Ti amo” Si sono vissute scene folli a Stamford Bridge dopo il pareggio a tempo scaduto del Manchester United contro il Chelsea, ma quello che è successo dopo è ugualmente pazzo…

A cura di Paolo Fiorenza

Alle prese con la caotica situazione di Cristiano Ronaldo, messo fuori squadra dal tecnico ten Hag dopo il rifiuto del portoghese di entrare in campo negli ultimi minuti del match col Tottenham di mercoledì scorso, il Manchester United continua comunque a macinare risultati utili, infilando il sesto di fila – tra campionato e Champions – col pareggio ottenuto sabato in casa del Chelsea.

Un 1-1 portato a casa all'ultimo respiro grazie alla rete segnata da Casemiro di testa al 94′ che ha pareggiato il rigore di Jorginho di qualche minuto prima: l'impresa è stata celebrata dal club mancuniano con un suggestivo video dell'esultanza della squadra che testimonia la grande compattezza dello spogliatoio.

Nella circostanza si vede Casemiro andare sotto lo spicchio di Stamford Bridge occupato dai sostenitori dello United, poi in pochi attimi il brasiliano arrivato in estate dal Real Madrid viene raggiunto dai suoi compagni e anche dai componenti della panchina, in un'esplosione di gioia che si trasforma in un abbraccio coi tifosi protesi verso il terreno di gioco. In particolare, in una delle immagini si vede Lisandro Martinez – assolutamente trasfigurato dalla trance agonistica – che strattona con veemenza e poi abbraccia un sostenitore dei Red Devils, a sua volta stravolto.

Qualche ora dopo, il 24enne difensore argentino – sempre più idolo dei tifosi a suon di prestazioni di alto livello che hanno relegato l'ex capitano Maguire in panchina – ha postato su Twitter un paio di foto della scena col tifoso, commentandole con parole appassionate che hanno ulteriormente fatto impennare il suo indice di gradimento: "Amico, non ti conosco ma qui siamo insieme… combattendo fino alla fine!!!". Probabilmente Lisandro non si aspettava che il tifoso in questione rispondesse al suo tweet palesandosi con una replica tanto sintetica quanto intrisa di passione: "Ti amo amico".

Pagato quasi 60 milioni all'Ajax lo scorso luglio, il nazionale albiceleste ha conquistato i cuori dei sostenitori dello United grazie a grinta, personalità e capacità di giocare il pallone. La sua prestazione contro il Chelsea è l'emblema della solidità fornita da Lisandro Martinez alla sua squadra: ha effettuato sette respinte, ha vinto cinque contrasti su sei e ha avuto una percentuale di riuscita nei passaggi dell'88%. Una prova di spessore, cui ha poi aggiunto anche la sua assoluta dedizione social ai tifosi. Sembrano soldi decisamente ben spesi dai Red Devils.