Calcio
video suggerito
video suggerito

L’Iraq chiede il rinvio dei playoff dei Mondiali 2026: “La FIFA prende una decisione rapida”

L’Iraq dovrà giocare la finale dei playoff inter-zona dei Mondiali 2026, ma il CT Arnold propone il rinvio dei playoff a causa della complicatissima situazione che vive la nazionale irachena.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Marzo è il mese dei playoff. Sarà tensione pura quando l'Italia sarà in campo per la semifinale con l'Irlanda del Nord. Ma in assoluto saranno ventidue le squadre impegnate per i sei posti rimanenti per i Mondiali 2026. Tra le nazionali che sognano un posto in Canada, Messico e Stati Uniti c'è anche l'Iraq; il CT degli iracheni Graham Arnold ha chiesto ufficialmente alla FIFA il rinvio dei playoff.

L'Iraq deve giocare i playoff in Messico

Graham Arnold, australiano, sogna di portare l'Iraq in Coppa del Mondo, ma ora è durissima per lui e i suoi calciatori raggiungere il Messico, dove sono in programma i playoff inter-zona. L'Iraq è bloccato in patria a causa della guerra in Iran e anche ottenere i visti per volare in Messico è complicatissimo.

Arnold è stato nettissimo, spiegando la situazione che vive la sua nazionale: "Circa il sessanta percento dei miei calciatori gioca in Iraq, tutto lo staff tecnico vive lì, quello medico è in Qatar. Tutti noi stiamo avendo difficoltà nell'ottenere i visti e abbiamo già annullato un ritiro negli Stati Uniti, perché non possiamo lasciare l'Iraq".

Leggi anche
Il Messico ha fornito le garanzie di sicurezza alla FIFA per i Mondiali: confermati anche i playoff

La proposta del CT Arnold

La situazione è davvero intricata. Perché lo spazio aereo dell'Iraq è chiuso fino all'1 aprile. La finale del playoff inter-zona è in programma il 31 marzo in Messico. Arnold ritiene che una possibilità c'è ed è sotto gli occhi di tutti. Considerando che l'Iraq è già in finale e attende la vincente di Suriname-Bolivia, la squadra che si imporrà potrebbe sfidare gli iracheni più avanti: "Questo ci permetterebbe di prepararci adeguatamente. Loro non hanno problemi e potrebbero essere in campo direttamente a giugno. Chi vince resta e gioca. La FIFA deve prendere una decisione rapida".

L'Iraq preme pure perché dovesse essere escluso dalla prossima Coppa del Mondo l'Iran, o ci fosse una rinuncia del Team Melli verrebbe ripescato, con conseguente passaggio degli Emirati Arabi invece ai playoff inter-zona.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Chi ha deciso davvero di non dare il rigore all'Inter per il fallo di mano di Ricci nel derby
Ma l'Inter rischia veramente di perdere un altro Scudetto dopo la sconfitta nel derby col Milan?
Perché l'arbitro Doveri non ha assegnato il rigore all'Inter dopo il tocco di braccio di Ricci
Il giallo del gol di Carlos Augusto segnato su calcio d'angolo: perché Doveri ha fischiato un attimo prima
Cosa ha detto Doveri dopo il gol annullato a Carlos Augusto nel derby: mani in faccia per Dumfries
L'ex arbitro Cesari spiega perché il VAR non ha segnalato il fallo di mano: "È sudditanza"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views