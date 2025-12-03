Calcio
Lione nei guai per cinque acquisti fantasma: scoppia la polemica per i trasferimenti inesistenti

Operazioni mai registrate, debiti milionari e acquisti fantasma dal Botafogo: il club di Textor è di nuovo sotto pressione per la gestione dei trasferimenti.
A cura di Ada Cotugno
Un'altra ombra si allunga sul Lione, già reduce da una stagione segnata da tensioni interne e rischi amministrativi. La gestione di John Textor continua a sollevare grandi polemiche e questa volta al centro del dibattito ci sarebbero dei trasferimenti fantasma tra il club francese e il Botafogo, altra squadra gestita dall'uomo d'affari statunitense. Sotto ai riflettori è finito il trasferimento di Igor Jesus, formalizzato per 41,5 milioni di euro nel novembre 2024, ma il giocatore non avrebbe mai messo piede in Francia.

Secondo quanto riportato da L'Equipe non sarebbe un episodio incrociato perché ci sarebbero anche altre operazioni provenienti dal Brasile che sembrano essere sospette. Sono cinque in tutto i giocatori trasferiti formalmente in Ligue 1 senza che gli ingaggi fossero mai registrati dal massimo campionato francese, ossia Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha e Jefferson Savarino.

John Textor, proprietario di Lione e Botafogo
Le operazioni sospette del Lione

I trasferimenti sarebbero stati eseguiti tra l'estate 2024 e i primi mesi del 2025 generando un debito complessivo di circa 120 milioni di euro sulle spalle del Lione senza avere alcun beneficio tecnico. Dei giocatori citati soltanto Thiago Almada ha effettivamente giocato con i francesi, ma soltanto per pochi mesi. Le operazioni però sarebbero state utili a Textor che ha ottenuto liquidità immediata attraverso operazioni di factoring, incassando quasi 100 milioni grazie alla cessione dei crediti futuri agli istituti finanziari.

Ed è proprio su questo che si indaga, dato che ora il Lione risulta debitore e deve restituire le somme a chi ha investito per questi trasferimenti. I giocatori hanno trovato tutti un'altra squadra e resta poco chiaro quali di questi introiti siano effettivamente rientrati nei conti del club francese. I bilanci del club sono stati approvati dai revisori secondo le regole previste per le società quotate in Borsa, ma presto potrebbe scoppiare un nuovo terremoto in Francia.

