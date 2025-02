video suggerito

L’inverosimile tabella dei tifosi della Juve per la rimonta Scudetto: si decide tutto allo spareggio Alcuni tifosi della Juventus sognano la rimonta Scudetto e sui social, poche ore dopo il derby d’Italia vinto contro l’Inter, è iniziata a girare una tabella con il cammino dei bianconeri fino all’ultima giornata. Lo scenario? Primo posto col Napoli e si decide il titolo allo spareggio. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

La lotta per lo Scudetto entra nel vivo e il rush finale si preannuncia a dir poco scoppiettante con il big match tra Napoli e Inter che andrà in scena in occasione della 27° giornata. Intanto, però, c’e chi crede che in questa lotta a due tra azzurri e nerazzurri si possa inserire la Juventus dopo la vittoria nel derby d’Italia contro la squadra di Simone Inzaghi e sui social, poche ore dopo il derby d’Italia vinto contro l’Inter, è iniziata a girare una tabella con il cammino dei bianconeri fino all’ultima giornata. Lo scenario finale? Primo posto dei bianconeri di Thiago Motta con il Napoli e titolo che si decide allo spareggio.

Al momento la Vecchia Signora è a – 8 dall’Inter e a -10 dal Napoli ma in base a questa tabella, a dir poco coraggiosa, la squadra bianconera non perderà più un match dalla trasferta di Cagliari fino alla fine del campionato e pareggerà una sola volta contro la Lazio. Tutte vittorie.

L’inverosimile tabella dei tifosi della Juve per la rimonta Scudetto

Per le altre due, invece, ci saranno diversi stop (due per il Napoli e tre per l’Inter) che non gli permetteranno di vincere lo Scudetto e l’epilogo di questa stagione sarebbe a dir poco clamoroso: l’Atalanta, attualmente terza con 5 punti in più della Juve, chiuderebbe quarta a 74 punti in virtù delle sconfitte contro Juventus, Fiorentina, Lazio e Milan; mentre l’Inter si ritroverebbe terza a 82 punti e -1 dalle due squadre che si contenderebbero il tricolore.

In base ai calcoli fatti da questi tifosi della Juventus, i bianconeri chiuderebbero al primo posto insieme al Napoli a 83 punti e l’assegnazione dello Scudetto avverrà tramite uno spareggio. Uno scenario a dir poco clamoroso e che ha un solo precedente nella storia della Serie A risalente al 1964: Inter e Bologna si giocarono il tricolore allo stadio Olimpico di Roma e a vincere furono i rossoblù di Fulvio Bernardini per 2-0.

Andrà veramente così? I tifosi della Juventus se lo augurano, sicuramente gli altri meno. Non ci resta che aspettare.