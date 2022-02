L’invasore si sostituisce al giocatore e scatena il panico: alla fine però è lui ad esultare Dopo l’invasione di campo nel derby Inter-Milan, e quella brutale in FA Cup, altro episodio surreale. In questo caso però l’invasore ha raggiunto il suo obiettivo.

A cura di Marco Beltrami

Non c'è due senza tre. Quello appena archiviato è stato senza dubbio il week-end delle invasioni di campo. Ha fatto molto rumore quella andata in scena in occasione del derby Inter-Milan, con l'invasore che ha poi dovuto fare i conti con la reazione esasperata degli steward. Terribile quella in Inghilterra in occasione del match di FA Cup tra Nottingham e Leicester, con l'aggressione ad alcuni giocatori. Sempre oltremanica però c'è stato anche chi, ha provato semplicemente a fare un torto ai suoi avversari per una situazione davvero surreale.

In occasione del match tra Rotteham e Accrington di League One, ovvero la terza serie del campionato di calcio inglese, la squadra ospite ha avuto la possibilità di disporre di un calcio di rigore. Sul punteggio di 1-0 in favore della formazione di casa un fallo di mano di Richard Wood, espulso nell'occasione, ha permesso ad Harry Pell di andare sul dischetto per provare a ristabilire la parità. Una chance preziosa nel finale di gara per provare poi a sfruttare l'inerzia del match con la superiorità numerica dalla propria parte. Mentre il battitore si preparava per la rincorsa, ecco il colpo di scena.

Un tifoso ha lasciato gli spalti e si è riversato sul terreno di gioco. Di corsa, l'invasore ha calciato via il pallone che giaceva sul dischetto con l'obiettivo di distrarre Pell. Una situazione che ha scatenato il parapiglia, con giocatori e addetti ai lavori che hanno provato a bloccarlo riuscendoci solo dopo diversi minuti. Gli addetti ai lavori hanno poi provveduto a trascinare l'uomo fuori dall'impianto, mentre tutto il pubblico di casa gli ha riservato una vera e propria ovazione.

A quel punto però la situazione ha probabilmente destabilizzato Pell. Il giocatore dell'Accrington dal dischetto ha fallito la chance di realizzare il pareggio, facendosi ipnotizzare dal portiere avversario Josh Vickers che ha di fatto salvato la sua squadra che è riuscita a portare a casa i 3 punti. Una beffa enorme per gli ospiti che hanno dunque pagato dazio dunque al gesto dell'invasore, che è riuscito nel suo intento.