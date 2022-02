Invasione di campo per picchiare i giocatori avversari: scene surreali nel match di FA Cup Brutto episodio durante la gara di FA Cup tra Nottingham Forrest e Leicester: un tifoso ospite ha invaso il campo per aggredire gli avversari che stavano festeggiando un gol riuscendo anche a sferrare un pugno ad uno di loro prima che gli steward riuscissero a fermarlo.

A cura di Michele Mazzeo

Prosegue la marcia trionfale del Nottingham Forrest in FA Cup: dopo aver eliminato l'Arsenal la squadra che milita in Championship (la Serie B inglese) fa fuori un'altra big della Premier League battendo 4-1 il Leicester e strappando il pass per gli ottavi di finale. A rovinare un po' la festa dei Reds è stato però il surreale episodio andato in scena al momento del gol del momentaneo 3-0 siglato da Worrall.

Durante l'esultanza infatti un tifoso del Leicester è entrato in campo e ha provato ad aggredire i calciatori che stavano festeggiando la rete appena segnata riuscendo anche a sferrare alcuni pugni ai sorpresi giocatori di casa. Quest'ultimi, dopo l'iniziale e comprensibile sorpresa, hanno cercato di reagire strattonando e allontanando in qualche modo l'aggressore. La surreale baraonda si è conclusa solo quando gli steward sono riusciti a gettare a terra ed immobilizzare l'invasore che poi è stato portato fuori con la forza e consegnato alla polizia che lo ha tratto in arresto e posto in custodia cautelare. La condotta vergognosa di quest'ultimo, secondo quanto prevede la legge inglese, comporterà quasi sicuramente anche il divieto a vita di assistere alle partite di calcio.

Purtroppo però questo non è stato l'unico episodio di violenza legato al match di FA Cup tra Nottingham Forrest e Leicester City. Subito dopo l'incontro infatti i tifosi ospiti sfilando per le vie della città hanno assaltato alcuni pub lanciando sedie e tavoli contro le vetrine e creato altri disordini prima che la polizia riuscisse a sedare la loro rabbia per la pesante sconfitta rimediata dalla loro squadra di Premier League contro una compagine di Championship.