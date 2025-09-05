L’Inter può soffiare Vlahovic a zero alla Juve: Marotta tenta il colpo facendo già la prima mossa

L’Inter avrebbe messo gli occhi su Vlahovic per la prossima stagione strappando il giocatore a parametro zero dalla Juventus. Marotta ha già fatto la prima mossa.

Il calciomercato si è appena concluso ma è già tempo di pensare alle manovre per gennaio, o anche per giugno 2026, come in questo caso. Dusan Vlahovic è stato infatti per settimane intere durante l'estate l'oggetto del desiderio di diversi club ma evidentemente i costi tra ingaggio e cartellino erano proibitivi, costringendolo a restare ancora alla Juve per un'ulteriore stagione. La sensazione è che la sua annata proseguirà da separato in casa con i bianconeri nonostante i due realizzati nelle prime due giornate di campionato contro Parma e Genoa.

Secondo la Gazzetta dello Sport infatti al momento non c'è alcuna possibilità che la Juventus possa ricucire lo strappo con il serbo e e il suo entourage il quale non ha trovato alcun accordo con la società per la risoluzione del contratto. Nessun prolungamento né ingaggio spalmato per Vlahovic che ha ben chiaro il suo obiettivo: andare via a giugno. Ma dove? Oltre all'interesse del Milan ci sarebbe stato infatti anche quello concreto dell'Inter con Marotta che avrebbe già contattato il suo entourage.

L’esultanza di Vlahovic dopo il gol al Parma.

L'Inter avrebbe fatto dunque un sondaggio, sondando il terreno, trovando anche il gradimento del giocatore che però ha rimandato qualsiasi discorso a giugno. Vlahovic pesa sul bilancio della Juve più di 22 milioni lordi, e questa cosa non è da poco per un club che vuole ridurre gli ingaggi. L'attaccante è determinato a restare fino alla scadenza anche se il suo obiettivo è la Premier, insomma un top club. L'Inter starebbe fiutando l'affare di poterlo prendere a parametro zero trattando poi soltanto sull'ingaggio.

I nerazzurri infatti in attacco il prossimo anno potrebbero vedere la partenza di uno tra Thuram e Lautaro Martinez. Marotta in questo modo si è voluto muovere in anticipo temendo un'asta su un giocatore gradito in Europa e che a parametro zero farebbe sicuramente gol a tutti. Vlahovic dunque per il momento ha rimandato qualsiasi discorso a giugno concentrandosi a giocare la sua stagione con la Juventus in attesa di capire se sarà o meno utilizzato con continuità da Tudor notoriamente stravede per il centravanti serbo.