L’Inter prosegue la fuga, vittoria per 1-0 a Udine: decide capitan Lautaro con un gran gol

L’Inter vince 1-0 a Udine grazie a un bel gol di Lautaro Martinez nel primo tempo: risultato ‘stretto’ per quanto visto in campo. I nerazzurri allungano in vetta alla classifica: +6 e +9 su Milan e Napoli.

L'Inter vince in casa dell'Udinese nel primo anticipo del sabato di Serie A: un successo per 1-0 molto più netto di quanto dica il risultato finale. Nerazzurri padroni del campo al Friuli fin dai primi minuti, gol decisivo di Lautaro Martinez al 20′ della prima frazione. In virtù dei tre punti odierni, l'Inter allunga in vetta alla classifica, portandosi a +6 e +9 rispettivamente su Milan e Napoli (entrambe devono ancora giocare). L'Udinese resta al decimo posto con 26 punti.

Chivu fa riposare Bastoni e Thuram, al loro posto titolari Carlos Augusto da braccetto sinistro e Pio Esposito al fianco di Lautaro in attacco. L'Inter mette subito le cose in chiaro e parte a tutta, rendendosi pericolosa già in avvio col ‘Toro' argentino (parata di Okoye) e con Dimarco (gran sinistro al volo che finisce fuori su cross spiovente dalla destra). Al 20′ arriva la rete del vantaggio dei narazzurri: tocco di Esposito per Lautaro, che scarta Kristensen e poi fa secco Okoye con un tocco d'esterno nell'angolino basso. Una rete bellissima.

La prima frazione è un monologo degli ospiti: fioccano occasioni, con la testa di Akanji che finisce fuori e il mancino di Dimarco deviato in angolo da Okoye. L'Udinese dà finalmente un segno di vita al 34′: Barella perde palla in maniera sanguinosa, Davis tocca per Piotrowski la cui conclusione trova pronto Sommer.

Lo spartito non cambia nel secondo tempo: è l'Inter a essere padrona della situazione, andando subito al tiro con Mkhitaryan, il cui diagonale defilato da sinistra viene parato da Okoye. I nerazzurri non offrono nessuna chance all'Udinese di rendersi pericolosa, nè incidono in alcun modo i cambi di Runjaic.

Il match scorre fino al fischio finale senza grossi squilli da una parte e dall'altra, fatta eccezione per uno sfondone dell'arbitro Marco Di Bello, che al 70′ ammonisce Carlos Augusto per un fallo inesistente (pallone preso in pieno, il VAR non può intervenire da protocollo). Finisce 1-0 per l'Inter, risultato ‘stretto' per quanto visto: grande la sicurezza mostrata dai ragazzi di Chivu.