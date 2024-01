L’Inter prepara una clamorosa rivoluzione per la nuova maglia 2024-2025: via le strisce nerazzurre L’Inter si prepara ad una nuova rivoluzione per la prima maglia della stagione 2024-2025: potrebbero scomparire le classiche strisce nerazzurre sulla divisa casalinga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La prima maglia dell'Inter per la stagione 2024-2025 potrebbe non avere le strisce verticali nerazzurre. Sarebbe una vera e propria rivoluzione per il club meneghino, che nonostante negli ultimi anni abbia spesso cambiato ‘pelle' anche nella prima divisa ora potrebbe vedere cambiata radicalmente la maglia tradizionale.

In base alle indiscrezioni riportate dal sito specializzato Footy Headlines, la prossima stagione potrebbero scomparire nuovamente e completamente le classiche righe nerazzurre sulla divisa casalinga: la maglia presenterà i colori tradizionali con strisce effetto mimetico per la trama mentre per i loghi verrà utilizzato il colore bianco.

La maglia potrebbe essere vagamente simile, come design, alla terza del Manchester United 2020/2021, anche se le strisce saranno più regolari. Le righe saranno nere, con lo sfondo della maglia blu. Il lancio è previsto per luglio 2024. Sarebbe comunque un cambiamento storico per l'Inter, che aveva modificato in qualche occasione la prima casacca ma lasciando come principio quello della verticalità.

La maglia dell’Inter 2020-2021, la stagione dello Scudetto, presentava uno zig-zag mai visto prima mentre nell'annata successiva era stata proposta una trama a pelle di serpente che richiamava il Biscione, storico simbolo del club nerazzurro e della città di Milano. Nei due anni successivi la maglia del club meneghino aveva riproposto le strisce classiche ma con un'anima moderna.

La maglia Home dell'Inter 24-25 sarebbe simile a quella del Manchester United del 20-21. (Qui Cavani in foto)

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, la maglia home dell'Inter sarà a dir poco particolare e per certi versi abbastanza sorprendente: sarà sempre colorata di nera e di azzurro ma avrà un effetto mimetico che non si era mai visto prima.

Subito dopo la pubblicazione da parte del sito specializzato Footy Headlines, sui social molti tifosi nerazzurri hanno mostrato più di una perplessità nel non vedere rispettata la classica maglia a strisce verticali. Nei prossimi mesi ne sapremo di più.