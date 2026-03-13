L’Inter ha presentato un libro in edizione limitata che pesa 34 chili e costa 19mila euro

L'Inter decide di celebrare la sua storia meravigliosa, ricca di successi in Italia e in Europa con un libro, che sarà per pochissimi. Sarà così in primis perché i 118 anni della storia nerazzurra sono finiti in 118 copie numerate a mano. E perché questo libro costa 19 mila euro, è decorato con crest realizzato in argento sterling placcato in oro a 22 carati. Questo libro pesa 34 chili.

Solo 118 copie numerate a mano

L'Inter ha ufficialmente presentato: ‘Inter The Opus 118 Marquee Edition‘, una straordinaria celebrazione dei 118 anni della storia del club. Ci sono solo 118 copie numerate a mano. All'interno sono immortalati i trionfi più belli del club, momenti indimenticabili dentro e fuori dal campo. Il team creativo Opus ha lavorato in collaborazione con chi si occupa dell'archivio dell'Inter ed ha creato un tributo lussuoso al club al comando della Serie A. Negli archivi sono stati trovati fotografie e documenti che non erano mai stati pubblicati in precedenza.

Il libro che celebra la storia dell’Inter, e che pesa 34 chilogrammi.

Costo esorbitante per un'opera maestosa

In aggiunta anche fotografie dei calciatori della prima squadra attuale e delle Legend nerazzurre, create in ultra-HD. Questo è il primo dedicato a una squadra di Serie A di questo tipo, da parte di Opus. Il primo volume calcistico italiano per la Opus Collection. Inter The Opus 118 Marquee Edition è da collezionare, ma costa anche tantissimo, essendo anche realizzato in argento sterling placcato in oro a 22 carati incastonato in una sontuosa copertina creata a mano. Il libro sarà ultimato al termine della stagione, così da avere anche il materiale relativo al 2025-2026. Costa 19.080 euro e pesa oltre 34 chilogrammi, essendo composta di oltre 800 pagine.