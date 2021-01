La pandemia ha messo a dura prova la solidità economica dei tanti club europei e del mondo. In Serie A si è parlato tanto in questi ultimi giorni delle vicissitudini dell'Inter e della possibilità che Suning possa vendere le quote societarie. A tal proposito, la proprietà nerazzurra, sta cercando di organizzarsi con la squadra per decidere in che modo spostare il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre, ovvero le ultime del 2020, per pagarle nel 2021. Ma andiamo con ordine. Ieri si è tenuto un cda straordinario in cui Suning, in video conferenza, ha specificato come, nonostante le voci che la proprietà si possa appoggiare ad altri investitori esterni, verranno rispettati tutti i patti presi con la squadra dal punto di vista degli stipendi.

Specie quelli arretrati, che verrano regolarmente saldati. Le spettanze ai giocatori relative ai mesi di luglio ed agosto, verranno infatti pagate entro e non oltre il 16 febbraio (scadenza fissata dai regolamenti federali) rispettando l'accordo che era stato siglato nello spogliatoio tra la squadra e la società. A questo punto però si dovrà solo decidere quando pagare le mensilità di novembre e dicembre che l'Inter avrebbe dovuto saldare proprio alla metà di febbraio. Il nuovo accordo con la squadra stabilirà proprio la nuova data per spostare il pagamento più avanti.

L'Inter e il piano di pagamento degli stipendi alla squadra

L'Inter, intesa come squadra, è stato l'unico top club di Serie A che non ha accettato alcun taglio dello stipendio per via della pandemia. La rosa nerazzurra ha però deciso di venire comunque incontro alla società trovando un'intesa sullo spostamento delle mensilità in altre date. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, Suning avrebbe tranquillizzato tutti nel corso dell'ultimo cda che si è tenuto ieri. Verranno infatti rispettati i patti con la squadra che prevedono il pagamento delle mensilità di luglio ed agosto entro il 16 febbraio.

La paura, se così si può definire, era dovuta soprattutto alle voci sulla possibile vendita di quote societarie da parte della società nerazzurra ad altri investitori. Anzi, Marotta sta già lavorando come mediatore tra Suning e la squadra per decidere in quella data stabilire invece il pagamento degli stipendi di novembre e dicembre, ovvero gli ultimi del 2020. Tutto questo servirà anche per non far incorrere l'Inter in eventuali penalizzazioni come previsto dalle norme federali.