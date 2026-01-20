L’Inter chiude un acquisto in diretta TV, Boban a Marotta: “Ci vediamo domani Beppe”

Beppe Marotta e Zvone Boban, presidenti di Inter e Dinamo Zagabria, hanno chiuso in diretta TV un’operazione di calciomercato: l’appuntamento è a domani per firmare.

Il collegamento in diretta TV dallo stadio Meazza prima di Inter-Arsenal di Champions League ha dato conto non solo del prepartita, ma anche di una trattativa di calciomercato praticamente chiusa tra il club nerazzurro e la Dinamo Zagabria. Il tutto suggellato dalla battuta finale (tra le risate) di Zvone Boban, che non è solo uno degli opinionisti di Sky Sport, ma anche il presidente della società croata: "Ci vediamo domani Beppe", sottinteso per firmare. Dove Beppe era chiaramente Giuseppe Marotta, a sua volta presidente dell'Inter. L'oggetto dell'operazione è il giovanissimo difensore centrale Leon Jakirovic, che ha appena compiuto 18 anni, lo scorso 16 gennaio.

A domanda precisa sullo stato della trattativa per Jakirovic, Marotta ha esordito ridendo, con riferimento a sé stesso e Boban: "Siamo due professionisti seri". Poi ha continuato confermando tutto: "Sappiamo che la Dinamo Zagabria ha sempre giocatori interessantissimi, non nascondo che i miei collaboratori hanno fatto un sondaggio, spero si possa arrivare alla conclusione. Sarei molto felice di annoverare questo ragazzo, questa promessa, molto giovane, molto interessante, nel nostro organico. Chiaramente mi riferisco anche all'Under 23 evidentemente".

Ulteriormente pungolato, Marotta ha aggiunto: "La Dinamo Zagabria è una fucina di giovani, noi abbiamo preso Sucic, siamo molto contenti, c'è questa opportunità, poi giustamente il presidente ha diritto di scegliere quale offerta accettare, da parte nostra siamo molto ottimisti". Al che ci ha pensato Boban ha far scoppiare tutti a ridere, dando appuntamento all'indomani alla sua controparte per mettere nero su bianco. Jakirovic sarà preso dall'Inter a titolo definitivo e costerà circa 2,5 milioni di euro più bonus e una percentuale sull'eventuale rivendita futura.

Marotta ha poi risposto anche alla questione esterno destro, dando meno certezze: "Intanto questo è un mercato povero, dove non ci sono occasioni che possono far salire il livello qualitativo della rosa, nel caso nostro. E' evidente che i sondaggi, i monitoraggi, devono essere frequenti e continui da parte di Piero Ausilio e Dario Baccin, però fino a questo momento non c'è l'occasione che ci possa far migliorare. Vediamo cosa succede in questi giorni, però non c'è neanche l'imperativo di dover intervenire. Dumfries è in via di guarigione, sta affrettando il suo recupero, è un ulteriore giocatore che sarà a disposizione quanto prima".