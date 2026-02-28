L’Inter celebra Arianna Fontana: col “14” ricorda l’italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi

Arianna Fontana è stata celebrata dall’Inter prima della gara contro il Genoa. Oltre alle medaglie vinte a Milano Cortina, la campionessa di pattinaggio e grande tifosa interista ha ricevuto una targa precisa, col numero “14”: tante sono le medaglie conquistate ai Giochi in carriera.

Arianna Fontana e l'Inter. Un connubio che ha fatto esplodere San Siro ben prima del fischio di inizio della gara dei nerazzurri contro il Genoa che chiude il sabato di calcio. L'occasione è stata troppo ghiotta per non ritornare di qualche giorno indietro e ridare allo stadio milanese un "replay" dell'aria olimpica che ha respirato ospitando la Cerimonia d'Apertura. Così, il club nerazzurro ha voluto celebrare nel modo migliore l'atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi, con un numero speciale, il "14", tante sono le medaglie in carriera della campionessa azzurra e grande tifosa interista.

Quasi un mese dopo la cerimonia d'apertura, avvenuta proprio a San Siro, Arianna Fontana, da sempre riconosciuta grande tifosa nerazzurra, è tornata allo stadio, dove ha ricevuto in omaggio una maglia personalizzata dal Vice Presidente dell'Inter, Javier Zanetti ed è stata accolta e acclamata da tutti i tifosi interisti che l'hanno a lungo applaudita. "Essere in questo stadio all'apertura è stato un sogno" ha raccontato a Inter TV. "L'Olimpiade è stata fantastica e sono riuscita a vincere altre tre medaglie… Venire qui allo stadio è l'occasione per passare del tempo con mio fratello, è lui che mi ha fatto avvicinare all'Inter, è un passione nata grazie a lui e mio papà".

