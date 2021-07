Uno dei momenti più belli per gli appassionati di calcio che seguono le partite internazionali è senza dubbio quello in cui risuonano, prima del fischio d'inizio, gli inni nazionali. Ognuno di noi ha i propri ricordi e le proprie passioni e ascolta con piacere questo o quell'inno. Sui social tanti tifosi da ogni angolo del mondo hanno esaltato l'inno di Mameli, cantato con grande trasporto dai calciatori di Mancini, che stanno raccogliendo consensi, non solo per quello che stanno facendo sul terreno di gioco.

Ascoltare l'inno dell'Italia è un'altra cosa

Prima, durante e dopo la semifinale con la Spagna sui social network ci sono stati tanti post in cui è stato esaltato l'inno nazionale dell'Italia, un popolare giornalista inglese, che era a Wembley, ha twittato: "Ascoltare dal vivo l'inno nazionale italiano – con i tifosi che cantano e l'intera squadra che ondeggia all'unisono – è davvero un'altra cosa".

Mentre c'è stato chi ha esaltato Chiellini e compagni: "Ammirevole la passione dei giocatori dell'Italia che cantano il loro inno nazionale". C'è chi ascolterebbe all'infinito gli azzurri in versione tenori: "Non mi stancherei mai di vedere i calciatori dell'Italia cantare il loro inno nazionale".

E poi c'è quello di Albert Ortega che ha scritto un post definitivo, con delle parole che sembrano scolpite nella pietra: "L'inno dell'Italia è insuperabile. Questa è la verità: è come iniziare sempre da 1-0".

Juan Gutierrez, vicedirettore di ‘As', uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli, subito dopo gli inni di Italia-Spagna ha scritto: "Con l'inno vinciamo sempre…e l'Italia di più".

E adesso si può solo immaginare con quale trasporto i calciatori della Nazionale canteranno l'inno Nazionale, l'inno di Mameli, domenica sera quando, sempre a Wembley, l'Italia giocherà per la quarta volta nella sua storia la finale degli Europei e lo farà contro la vincente di Inghilterra-Danimarca, l'altra semifinale.