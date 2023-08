L’Inghilterra pensa a una rivoluzione storica: il CT della nazionale potrebbe essere una donna La nazionale inglese potrebbe cambiare tutto: la federazione potrebbe affidare la panchina a Sarina Wiegman, commissario tecnico dell’Inghilterra Femminile.

A cura di Ada Cotugno

L'Inghilterra potrebbe invertire la tendenza delle grandi nazionali: la selezione femminile ha raggiunto per la prima volta la finale dei Mondiali, un traguardo che non era mai stato tagliato dal 1966, anno in cui i Tre Leoni conquistarono l'unica Coppa del Mondo del loro palmares.

Tutta la nazione spinge le Leonesse, arrivate a un passo dalla storia, e questa competizione potrebbe avere effetti anche sul futuro della nazionale maggiore. Nel corso degli ultimi Mondiali in Qatar il commissario tecnico Gareth Southgate è stato messo in discussione da tifosi e nomi eccellenti, non soddisfatto del lavoro svolto fin qui.

Nonostante la fiducia rinnovata per i prossimi Europei, la federazione non smette di guardarsi intorno e l'Inghilterra Femminile potrebbe regalare la risposta giusta per risolvere l'enigma. A guidare le ragazze c'è Sarina Wiegman, allenatrice dei Paesi Bassi che si è ritagliata un ruolo importante all'interno del calcio europeo.

Come CT ha all'attivo le vittorie degli Europei con Olanda e Inghilterra, attuale detentrice del titolo, ma potrebbe essere lei a rivoluzionare ogni cosa. L'amministratore delegato della FA, Mark Bullingham, ha aperto a uno scenario incredibile: Wiegman potrebbe essere la prima donna ad allenare la nazionale maschile inglese.

Per il dirigente la federazione è alla ricerca "della persona migliore per il lavoro, quando si cercherà un successore di Southgate, il cui contratto scade alla fine del prossimo anno, sia che si tratti di un uomo che di una donna". Sarebbe un punto di svolta epocale, dato che fin qui nessuna donna ha messo piede su una panchina internazionale.

"È la persona migliore per il lavoro. Se quella persona migliore è una donna, allora perché no?", ha continuato l'ad. La priorità della FA è quella di prolungare il suo contratto con la nazionale femminile per continuare il ciclo aperto nel 2021, ma non è da escludere il passaggio alla squadra maschile quando il contratto di Southgate andrà in scadenza.