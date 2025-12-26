L’infortunio di Pellegrini è una mazzata per la Roma: come giocherà Gasperini senza di lui

Lorenzo Pellegrini non è di certo nuovo in fatto di infortunio. Il fantasista della Roma però è al suo primo problema fisico stagionale in giallorosso sotto la gestione Gasperini. Proprio l'ex allenatore dell'Atalanta era riuscito a dare a Pellegrini la possibilità di rilanciarlo nella sua Roma, farlo rinascere ed esprimere al meglio dopo l'infortunio della passata stagione a seguito di una lesione al retto fermorale che aveva richiesto un intervento chirurgico. I fischi dell'Olimpico sono diventati applausi e anche in campo le sue prestazioni non sono state di certo negative.

Ora però è tempo di fermarsi purtroppo. Ancora una volta un infortunio ha ostacolato Pellegrini il quale ha avuto un problema muscolare proprio nell'allenamento della vigilia di Natale. Pellegrini, uomo tatticamente importante per Gasperini a supporto dell'attacco tanto da essere quasi sempre titolare nella Roma in campionato e in coppa, ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero sono stimati in tre o quattro settimane. Si tratta del primo problema muscolare in questa stagione per Lorenzo Pellegrini che ora mette Gasperini nei guai.

Pellegrini con la maglia della Roma.

Gasperini aveva ormai annunciato da tempo di voler far giocare Dybala prima punta come falso nove. Le sue parole in diretta tv dopo Juventus-Roma in cui il tecnico ha bocciato pubblicamente Ferguson, avevano infatti aperto a questo scenario. L'argentino però non ha mai brillato come si deve e per questo Gasperini potrebbe anche pensare di schierarlo proprio al posto di Pellegrini al fianco di Soulé a supporto della punta. In questo caso sarebbe Ferguson a fungere da nove o al massimo Baldanzi in attesa del recupero di Dovbyk o dell'arrivo di un nuovo attaccante nel mercato di gennaio.

Nel breve periodo però, in questo caso contro il Genoa lunedì sera, Gasperini potrebbe optare per l'arretramento di Dybala oppure schierare l'ex El Shaarawy dietro la punta al fianco di Soulé per supportare lo stesso attaccante argentino. Difficile in questo momento pensare che Gasperini, specie a seguito delle sue parole, possa dare fiducia a Ferguson. L'altra opzione per sostituire Pellegrini potrebbe essere rappresentata da Baldanzi che già contro la Juve, andando in gol, ha dimostrato di volersi mettere a disposizione di Gasp. Insomma, non mancano le opzioni ma è tanto il rammarico per lo stop di Pellegrini.