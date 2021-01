L'infortunio di Romelu Lukaku è una delle note stonate a margine della vittoria scoppiettante con il Crotone (6-2). Da un lato la prestazione (con tanto di dura reprimenda di Conte), dall'altro la contrattura al quadricipite della coscia destra che ha costretto l'attaccante ad abbandonare il campo in anticipo. L'entità dell'acciacco muscolare capitato al belga non dovrebbe essere preoccupante. In attesa degli esami che verranno svolti nelle prossime ore, è stato il tecnico, Conte, a fornire notizie rassicuranti sulle condizioni del calciatore e sull'entità del problema muscolare. "Mi ha detto che ha avvertito un piccolo affaticamento. Si è fermato appena ha avvertito il dolore ma credo che non sia nulla di grave. A breve capiremo se sarà a rischio contro la Sampdoria".

Quante gare salterà l'ex Manchester United? Quasi sicuramente non ci sarà in occasione del turno infrasettimanale contro la Sampdoria (16sima giornata). L'intenzione è non rischiare di perderlo in vista del doppio big match in calendario: domenica 10 gennaio all'Olimpico contro a Roma, domenica 17 gennaio a San Siro contro la Juventus. Ecco perché nei suoi confronti verranno adottate tutte la cautele del caso e a Marassi osserverà – a prescindere dall'esito degli esami – un turno di riposo. Al suo posto ci sarà, invece, Alexis Sanchez.

Quanto è importante Lukaku per l'Inter. I numeri non dicono tutto ma servono a piazzare alcuni punti chiave relativamente al trend di rendimento del belga. In Serie A ha disputato 14 partite e segnato 12 gol per un totale di 1038 minuti giocati: in media segna un gol ogni 86.5 minuti giocati. Le sue reti hanno portato in dote finora 2.50 punti a partita. Dal punto di vista tattico l'Inter ha maggior peso e pericolosità in attacco con lui in prima linea che abbina potenza alla velocità e al dinamismo di Lautaro Martinez. Ecco perché averlo lì davanti serve come il pane.