Romelu Lukaku ha segnato il quarto gol dell'Inter contro il Crotone che ha fatto esplodere di gioia Antonio Conte. Ma pochi minuti dopo, al 75′, l'attaccante belga ha dato forfait. Si è seduto sul terreno di gioco di ‘San Siro' perché vittima di un infortunio. Da una prima analisi è sembrato essere subito un risentimento muscolare ma i prossimi esami sull'entità del problema all'attaccante, chiariranno le condizioni del giocatore.

Sta di fatto che dai primi riscontri effettuati dallo staff medico dell'Inter, per Lukaku si tratterebbe di una contrattura al quadricipite della coscia destra proprio come comunicato dall'Inter. Il giocatore ha subito avvertito un fastidio in campo e ha immediatamente richiamato l'attenzione della panchina nerazzurra per poter uscire dal campo ed essere sostituito. Conte non può assolutamente permettersi di perdere Lukaku in un momento chiave della stagione e per questo si augura che per il giocatore l'allarme possa rientrare a stretto giro.

Infortunio Lukaku: cosa si è fatto

L’Inter a questo punto trema per la contrattura d Lukaku. Il belga rischia di saltare alcune delle partite chiave di questa stagione. L'Inter infatti dovrà giocare le prossime 4 partite in 14 giorni: Sampdoria e Fiorentina in trasferta, mentre in casa riceverà Roma e Juventus. Match assolutamente decisivi per la classifica dell'Inter che continua il suo testa a testa con il Milan in attesa della gara contro i rossoneri.

L'importanza di Lukaku la si evince anche dai numeri segnati dall'ex Manchester United che con il gol al Crotone ha messo a segno una statistica particolare: ha partecipato a 59 gol (50 reti e nove assist) nelle sue prime 70 presenze con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni. Giocatore imprescindibile per Conte che ora attende con ansia l'esito degli esami a cui si sottoporrà il giocatore.