E sono otto. Battendo il Crotone l'Inter conquista l'ottavo successo consecutivo. Una vittoria ottenuta con carattere e con un punteggio molto largo, addirittura 6-2. Serviva il miglior Lukaku per piegare un ottimo Crotone, che esce sconfitto pesantemente da San Siro ma si prende anche tanti applausi. La salvezza non è una chimera. Tra i migliori ovviamente Lautaro, autorete di tre gol, Lukaku, che si è infortunato e Messias.

Zanellato è il primo goleador della Serie A 2021

L'Inter cerca di fare da subito la partita, ma il Crotone è messo bene in campo e grazie a un ispirato Messias trova il gol con Zanellato, giovane preso in prestito dal Milan, che di testa colpisce da due passi e segna il primo gol del 2021 dell Serie A. Messias ha la chance di raddoppiare, non la sfrutta e i calabresi la pagano a caro prezzo. Perché Lukaku con una grande giocata imbecca Lautaro che davanti a Cordaz non sbaglia. L'argentino propizia il 2-1, che in un primo momento sembra aver segnato lui, ma in realtà sull'assist di Barella il tocco decisivo è di Marrone che realizza un'autorete.

Lautaro scatenato fa tripletta

Il vantaggio l'Inter se lo gode poco, perché l'arbitro Aureliano decreta un rigore con il VAR per un fallo sciocco di Vidal, trasformazione perfetta di Golemic, a sorpresa rigorista. Nella ripresa l'Inter torna in campo carica a pallettoni e senza il cileno. Lukaku e Lautaro sono ispiratissimi. Il belga di tacco innesca Brozovic che regala un pallone eccezionale a Lautaro che avanza e con precisione insacca, 3-2.

Lukaku ko, gol per Hakimi

Lukaku poco dopo fa ciò che vuole, vince il duello fisico con Luperto e realizza il 50° gol con la maglia dell'Inter, in appena un anno e mezzo. La partita finisce lì, ma le emozioni non mancano. Perché il bomber belga è costretto a uscire per un problema muscolare, ufficialmente una contrattura muscolare. L'ambiente nerazzurro spera che non sia qualcosa di più serio. A dieci dal termine arriva un altro gol di Lautaro, che da due passi insacca e firma una splendida tripletta, 5-2. Nel finale c'è gloria pure per Hakimi, terzino con il vizio del gol che sfrutta un assist di Perisic, entrato in campo con tanta voglia.