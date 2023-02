L’infortunio di Dybala è meno grave del previsto: si escludono lesioni, ma dovrà restare a riposo L’infortunio rimediato nel primo tempo contro il Salisburgo in Europa League è meno grave del previsto: c’è un sovraccarico del flessore ma nessuna lesione al muscolo. Resterà a riposo e salterà la gara contro il Verona, per farsi trovare disponibile per il ritorno di Coppa il prossimo 23 febbraio.

A cura di Alessio Pediglieri

L'uscita dal campo per la fine del primo tempo di Salisburgo-Roma, zoppicando e con lo sguardo a terra è forse l'immagine che ancor più ha spaventato i tifosi giallorossi dal veder il tabellone luminoso all'ultimo minuto segnalare il vantaggio degli austriaci. L'ansia e il timore di perdere nuovamente Paulo Dybala ha infatti catalizzato l'intero secondo tempo e il post partita, in attesa di avere lumi sulle sue reali condizioni fisiche.

Uno spavento, per sé e per la Roma con quel fastidio muscolare che lo ha costretto a fermarsi e, dopo il consulto con lo staff medico, a restare negli spogliatoi senza prender parte alla ripresa del match di Europa League. Per Paulo Dybala il timore reale di ritornare nel tunnel degli infortuni che non gli hanno permesso fino a questo punto della stagione di esprimersi con continuità. Tanti stop ad intermittenza e recuperi lunghi per l'argentino che ha dovuto accettare di vivere anche la Coppa del Mondo ai margini delle scelte di Scaloni.

La notizia più confortante è arrivata nella tarda mattinata di venerdì 17 che, per una volta, ha sfatato la sua nomea di portare sfortuna: gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato un affaticamento al flessore ma hanno scongiurato la presenza di lesioni al muscolo. Un sovraccarico per cui Dybala immediatamente si è fermato evitando ulteriori ricadute più preoccupanti. "Mi ha detto che non si sentiva in grado di giocare il secondo tempo" aveva poi spiegato anche Mourinho nelle interviste a fine partita, aumentando l'ansia di comprendere fino in fondo l'entità dell'infortunio.

Adesso l'argentino dovrà osservare almeno un periodo di 48 ore di riposo, poi verranno effettuati altri esami per comprendere lo stato di recupero del flessore. Ciò significa che la Roma lo perderà sicuramente per la prossima sfida in programma, domenica sera alle 20:45 nel posticipo della 23a giornata all'Olimpico contro il Verona. Ma dovrebbe essere l'unica assenza della Joya, già per il ritorno di Europa League contro il Salisburgo all'Olimpico del 23 febbraio dovrebbe essere puntualmente a disposizione.