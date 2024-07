video suggerito

L’India licenzia il CT che ha usato un astrologo per scegliere i giocatori: aveva previsto il suo successore L’India ha licenziato il CT che ha usato un astrologo per scegliere i giocatori e fare le formazioni: Manolo Marquez nominato allenatore come previsto dal suo predecessore Igor Stimac. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L‘India ha licenziato il suo vecchio CT, Igor Stimac, con l'accusa di aver usato un astrologo per scegliere i giocatori nelle convocazioni e per le formazioni ma l'ex calciatore croato aveva previsto il suo successore, nominato nelle scorse ore dalla federcalcio asiatica: si tratta di Manolo Marquez.

Una storia a dir poco surreale che inizia a ottobre 2023, quando Stimac era saldo al comando della nazionale indiana e disse: "Se un giorno me ne andrò, mi piacerebbe vedere Manolo Marquez al mio posto". La sua previsione si è avverata nelle scorse ore, quando l'AIFF ha nominato Manolo Marquez come commissario tecnico della nazionale. Una situazione alquanto incredibile.

L'India licenzia il CT che ha usato un astrologo per scegliere i giocatori

La federazione calcistica indiana ha accusato Igor Stimac di essersi servito di un astrologo per scegliere i giocatori dopo il licenziamento da CT che è arrivato in seguito al fallimento nella qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

L'ex difensore del West Ham e della nazionale croata ha avuto un rapporto turbolento con la All India Football Federation (AIFF) durante i suoi cinque anni alla guida della selezione: la sconfitta contro il Qatar all'inizio del mese di giugno ha messo fine ai sogni dell'India di raggiungere il terzo turno delle qualificazioni asiatiche per la Coppa del Mondo del 2026 ma c'è stata una lunga coda di polemiche.

Nella sua ultima conferenza stampa, Stimac, ha dichiarato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico al cuore a causa dello stress e di aver lottato contro "bugie" e persone con "interessi privati" durante il suo mandato. L'AIFF ha risposto lunedì sera, affermando che Stimac aveva danneggiato l'associazione nazionale con "dichiarazioni negative": "La comunicazione del signor Stimac, apparentemente fatta con il solo intento di diffamare l'AIFF e di mettere in cattiva luce il suo personale, non è degna di un professionista che ha prestato servizio presso la federazione per oltre cinque anni. Questa condotta non ha fatto che rafforzare la convinzione dell'AIFF che sia stata presa la decisione giusta, e per giusta causa, di rescindere il suo contratto."

Stimac aveva previsto Manolo Marquez come successore

Stimac diventato allenatore dell'India nel 2019 e la squadra è entrata brevemente nella top 100 della classifica mondiale della FIFA, una situazione che si è verificata solo per la seconda volta in quasi tre decenni.

Il suo mandato, però, è stato segnato da diverse controversie. Alcune rivelazioni fatte dai media nel 2023 affermavano che il CT si era servito di un astrologo per scegliere i giocatori che dovevano comporre la nazionale e in qualche caso anche per le formazioni.

Stimac definì la diffusione di queste notizie come una "vergogna" ma l'AIFF ha dichiarato di essere rimasta "scioccata nel notare la sua dipendenza da un astrologo per determinare le convocazioni dei giocatori e le formazioni della squadra".

All'inizio di quest'anno Stimac aveva guidato l'India in Coppa d'Asia, dove ha perso tutte e tre le partite, e la nazionale che l'ex presidente della Fifa Sepp Blatter definiva "il gigante addormentato" è al 124° posto nella classifica mondiale.