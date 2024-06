video suggerito

India fuori dalle qualificazioni Mondiali 2026 per un gol irregolare dato al Qatar: è un furto clamoroso India eliminata dalle qualificazioni ai Mondiali 2026 per un gol irregolare concesso al Qatar: il guardalinee prova a convincere l’arbitro, ma è irremovibile. Un furto clamoroso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le speranze dell'India di staccare il pass per il terzo turno delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 si sono infrante su un errore arbitrale a dir poco clamoroso nella partita contro il Qatar. La selezione indiana si è fatta rimontare ed è stata battuta per 2-1 allo stadio Jassim Bin Hamad di Doha ma da qualche ora quanto accaduto in campo è diventato virale in ogni angolo del mondo.

Lallianzuala Chhangte aveva aperto le marcature per l'India nel primo tempi ma nei minuti finali della partita è cambiato tutto: Yousef Aymen segna la rete del pareggio dopo una svista clamorosa da parte dell'arbitro, con il pallone che era uscito sul fondo ma che è stato rimesso in area da un calciatore e l'azione è continuata. Una situazione abbastanza surreale.

Infine il gol di Ahmed Al-Rawi all'85' ha dato la vittoria al Qatar.

Il Qatar segna un gol irregolare ma l'arbitro non fischia: episodio surreale

La partita che si è giocata allo stadio Jassim Bin Hamad di Doha ha visto gli indiani passare in vantaggio e coltivare per diversi minuti la speranze di poter andare avanti nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. L'episodio controverso si è verificato al minuto 73, quando il portiere Gurpreet Singh Sandhu si è lasciato scappare la palla tra le gambe fuori dalla linea di fondo in quella che sembrava una presa abbastanza facile. Nel frattempo l'attaccante qatariota Al Hassan con un tocco verso il campo ha rimesso in gioco la palla e Yousef Aymen l'ha depositata in rete.

Tutti si aspettavano il fischio dell'arbitro e la concessione del calcio d'angolo ma il direttore di gara ha concesso il gol nonostante il guardalinee abbia provato a convincerlo che la palla fosse fuori. Una decisione che ha lasciato tutti senza parole e che ha buttato giù il morale della nazionale indiana, che poco dopo ha subito la seconda rete.

Nelle qualificazioni asiatiche per i Mondiali, per completezza di informazione, non c'è il VAR.

India eliminato, la vittoria del Qatar premia il Kuwait

La sconfitta dell'India ha permesso al Kuwait, insieme al Qatar, di avanzare al turno successivo di qualificazione. Il Kuwait è riuscito a battere l'Afghanistan in casa 1-0 e ad assicurarsi il secondo posto dopo aver iniziato la giornata in fondo alla classifica del Gruppo A.