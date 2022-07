L’incubo di Guardiola, inseguito in bici nella notte: “Perché stai scappando fratello?” Pep Guardiola ha fatto ritorno a Manchester, dove oggi il suo City ha iniziato la preparazione prestagionale. Ma nel fine settimana il tecnico catalano ha avuto un imprevisto…

A cura di Paolo Fiorenza

Quasi due mesi dopo la vittoria della Premier League col suo Manchester City, Pep Guardiola è rientrato in città per iniziare la nuova stagione, forte di tre acquisti molto pesanti come Haaland, Alvarez e Phillips. Il 51enne tecnico catalano è subito tornato alle sue vecchie abitudini, tra cui spostarsi in bicicletta. Ma nel fine settimana la sua pedalata per le vie di Manchester si è trasformata in un incubo materializzatosi alle sue spalle, sotto forma di qualcuno che lo inseguiva urlando e intimandogli di fermarsi.

La luce della notte, nella città deserta, ha illuminato il breve inseguimento e poi l'espressione impaurita di Guardiola quando si è trovato faccia a faccia con l'individuo che gli si era messo alle calcagna. Il tutto visibile nel video da milioni di visualizzazioni che poche ore dopo è stato caricato su TikTok dal medesimo inseguitore, in una vicenda abbastanza surreale. L'uomo in questione, a sua volta su una bicicletta, altri non era che un tifoso del Manchester City, il quale ha subito riconosciuto l'allenatore e non ha perso tempo ad urlargli dietro in maniera alquanto colorita.

Nel video si sente gridare: "Aye Pep, fammi fare una foto fratello! Yo! Il mio uomo sta fumando, yo! Aye Pep! Yo, nah nah devi vederlo! Oh mio Dio!". Parole non proprio così pacate da far pensare di avere alle spalle il classico tifoso che vuole fare un selfie assieme. Ed invece era esattamente così, soltanto che l'uomo era un po' su di giri. Dopo alcune decine di metri di inseguimento, Guardiola si è fermato, girandosi e prendendo in mano la bici, trovandosi a quel punto faccia a faccia col tifoso, che ancora gli ha detto: "Yo Pep! Fammi fare una foto, perché stai scappando fratello, fammi fare una foto fratello! Voglio solo una foto!".

Al che il tecnico catalano si è fermato e con un'espressione stranita si è fatto fotografare dal telefonino dell'uomo, ma poi ha rifiutato di scambiare con lui un saluto, lasciandolo col pugno della mano sospeso per aria. Probabilmente le modalità della richiesta del selfie non sono state esattamente gradite…

Oggi il City ha svolto il primo allenamento prestagionale a Manchester, dove resterà tutta la settimana, prima di partire in tour negli Stati Uniti. Sono previste due amichevoli, contro la squadra messicana del Club America e il Bayern Monaco, prima di affrontare il Liverpool nel Community Shield sabato 30 luglio e poi esordire in Premier League contro il West Ham il 7 agosto.