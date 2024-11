L’incubo di Dele Alli non ha fine, è di nuovo infortunato: era pronto per tornare in campo

video suggerito

Non c'è pace per Dele Alli che da quasi due anni non mette piede in un campo da calcio. Il suo è un incubo senza fine e al momento non ci sono risvolti positivi all'orizzonte: l'ultima volta che ha giocato indossava la maglia del Besiktas e al ritorno in Inghilterra con l'Everton non è stato mai impiegato e così sarà ancora a lungo. Dopo aver combattuto con i problemi psicologici derivati dalla sua adolescenza ha dovuto far fronte anche a infortuni pesanti che lo hanno condizionato.

Gli inglesi lo hanno aspettato, aprendogli le porte per un possibile ritorno che sarebbe potuto anche avvenire entro questa stagione, ma un nuovo ostacolo si è messo sul suo cammino: fonti interne all'Everton confermano che il giocatore ha subito un nuovo infortunio, questa volta al tendine del ginocchio.

Dele Alli di nuovo infortunato: non gioca da oltre un anno

L'ultima apparizione ufficiale è del febbraio 2023 in Turchia e da allora il giocatore inglese non ha più giocato a calcio. È passato un tempo lunghissimo dalla sua ultima partita e il digiuno potrebbe allungarsi fino a toccare i due anni: Dele Alli ha sempre lavorato per poter tornare, mettendo nel mirino la convocazione con l'Inghilterra per i Mondiali 2026. Un obiettivo molto ambizioso per il quale si stava impegnando ma che adesso diventa quasi impossibile da raggiungere visto l'infortunio che lo ha colpito nell'ultimo allenamento.

Mentre stava lavorando con l'Everton il giocatore ha subito un problema al tendine del ginocchio che lo costringerà a fermarsi ancora una volta. È l'ennesimo stop in una carriera da predestinato che gli ha riservato tante gioie ma anche moltissimi dolori, come quello di aver deluso le aspettative quando tutti si aspettavano il salto di qualità. E pensare che i Toffees gli avevano teso la mano per il ritorno in campo: tre settimane fa a Sky l'allenatore Sean Dyche aveva parlato di lui e delle possibilità di vederlo giocare con la Under 21, uno scenario che non si concretizzerà a breve visto il nuovo infortunio.