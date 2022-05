L’incubo di Chong, rapinato a casa mentre era a letto con la fidanzata: “Vi facciamo a pezzi” Il giovane talento del Manchester United Tahith Chong era a letto con la sua ragazza quando alle 3 di notte i due sono stati svegliati dalla luce di alcune torce. Il resto è un film dell’orrore: uomini incappucciati, coltellacci e mazze da baseball.

A cura di Paolo Fiorenza

Quello di Tahith Chong è un nome che suona familiare per il calcio italiano, visto che il 22enne esterno d'attacco olandese nel 2020 sembrava ad un passo dal trasferirsi all'Inter a parametro zero dal Manchester United, salvo poi in estate fare marcia indietro e firmare il rinnovo di contratto con i Red Devils. Giocatore ritenuto un crack da giovanissimo, il mancino originario di Curacao non ha finora fatto lo step verso la consacrazione: spedito in prestito nell'ultimo biennio tra Werder Brema, Brugge e Birmingham, quest'anno era partito bene in Championship, ma poi due infortuni lo hanno fermato, facendogli chiudere anzitempo la stagione.

Il ragazzo è finito in prima pagina suo malgrado qualche mese fa per motivi extracalcistici, quando è stato vittima a casa sua di una terribile rapina da parte di una banda dal modo di fare spietato, che ha terrorizzato Chong e la sua fidanzata. Tre uomini in passamontagna hanno fatto irruzione alle 3 del mattino nell'abitazione mentre i due dormivano, minacciandoli lame alla gola di consegnare i beni che erano presenti in casa. I ladri hanno addirittura deriso l'olandese per la scarsa sicurezza della sua dimora.

Oggi, a distanza di tempo dall'aggressione, arriva la scioccante testimonianza della compagna di Chong, la performer di nightclub Rianna Taylor. La 24enne ha detto al Sun di aver temuto per la sua vita quando i tre ladri hanno minacciato di "farli a pezzi". La ragazza ha raccontato che i tre uomini incappucciati li hanno svegliati facendo brillare delle torce nei loro occhi prima di tirare fuori Chong dal letto afferrandolo per la caviglia, mentre brandivano coltelli e una mazza da baseball.

Rianna – che ha conosciuto il giocatore dello United sui social dopo che lui l'aveva visto in azione in un locale notturno – ha descritto momenti di assoluto terrore: "Ho iniziato a tremare in modo incontrollabile e ho pensato che fosse un incubo. Dopo pochi minuti ho capito che era reale. Uno degli uomini ci ha minacciato con un coltello da cucina molto grande e un altro ha afferrato Tahith per una caviglia e lo ha trascinato fuori dal letto. Un altro teneva in mano una mazza da baseball che ci agitava in faccia. Gridava: ‘Dove sono gli orologi?'. Chiamavano Tahith con il suo soprannome ‘Chongy' e volevano sapere dove fossero i suoi orologi. Lui ha risposto che non teneva gli orologi a casa".

"Quei tre uomini erano terrificanti e ce n'era uno in particolare alto quasi due metri che era minaccioso e sembrava il capo della banda – ha continuato la ragazza – Ci minacciavano continuamente, dicendo che se avessero trovato gli orologi e avessimo mentito ci avrebbero fatto a pezzi. Ci hanno tolto i telefoni, poi hanno preso il mio Rolex di seconda mano, che valeva 3000 sterline (3500 euro, ndr), e la mia borsa Louis Vuitton. Da allora non dormo bene e non riesco a farlo con la luce spenta. Mi è stato diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico".

Chong è l'ultimo calciatore ad essere vittima di bande che prendono di mira giocatori facoltosi nella zona di Manchester. È la quinta rapina in casa di un elemento dello United o del City da Natale in poi: Pogba, Lindelof, Lingard, Cancelo gli altri nomi che hanno vissuto l'orrenda esperienza di avere la propria abitazione violata, con i primi tre in campo durante il furto e Cancelo invece presente in casa come Chong, a vivere un terribile incubo. Giocatori e club, consapevoli dei rischi, si stanno attivando per contrastare queste bande spietate, che monitorano i social per verificare se i calciatori hanno acquistato orologi costosi e se sono assenti da casa.