L’incredibile scommessa chiusa grazie a Kulusevski al 100° minuto: 64mila euro con soli 9 giocati Oltremanica già è stata ribattezzata la scommessa dell’anno, un giocatore ha pronosticato le vittorie di quattro favorite in altrettante partite di Premier League: Manchester City, Liverpool, Aston Villa e Tottenham. Ma ci ha poi aggiunto un dettaglio che ha fatto schizzare la quota complessiva alle stelle.

A cura di Paolo Fiorenza

Il gol della vittoria segnato da Dejan Kulusevski al decimo minuto di recupero di Tottenham-Sheffield United non solo ha fatto esplodere l'Hotspur Stadium – quasi incredulo di fronte a tanta grazia (il pareggio era arrivato appena due minuti prima…) – ma ha anche reso ricco uno scommettitore irlandese, che ha osato tanto ma ci ha visto benissimo, pronosticando l'esito di quattro partite di Premier League in maniera del tutto particolare.

Il ‘punter' britannico ha messo in gioco appena 8 sterline (poco più di 9 euro al cambio) e ne ha vinte 55mila (quasi 64mila euro), in quella che Oltremanica è già stata definita la scommessa dell'anno. La bolletta prevedeva il successo delle quattro favorite nei seguenti match, giocati tutti sabato: Aston Villa-Crystal Palace (1), Tottenham-Sheffield United (1), West Ham-Manchester City (2), Wolverhampton-Liverpool (2). E fin qui non ci sarebbe nulla di speciale nella giocata.

L'intuizione – se la vogliamo chiamare così – dello scommettitore, che ha fatto schizzare alle stelle la quota complessiva, è stata quella di pronosticare che le quattro vittorie sarebbero avvenute tutte in rimonta, ovvero andando prima sotto nel punteggio. Ed è avvenuto esattamente così. Tutte e quattro le rimonte peraltro sono avvenute nel finale delle partite, un paio davvero con l'aiuto di una fortuna gigantesca, colossale, mostruosa.

Il City (la quota singola era 9,00) è stato quello che ha fatto soffrire meno lo scommettitore – si fa per dire – segnando il 2-1 in casa degli Hammers al 76′, partita chiusa poi 3-1. Il Liverpool (quota 8,5) ha realizzato il 2-1 all'85', col punteggio poi ugualmente arrotondato a 3-1. I gol che hanno messo a rischio le coronarie del giocatore sono arrivati sugli altri due campi, quando molti pensavano che quei match fossero ormai finiti.

L'Aston Villa (quota 10,5) ha messo a segno il gol del 2-1 sul Crystal Palace al 98′ con Douglas Luiz su rigore (anche qui poi è finita 3-1) e se qualcuno pensa che questo sia un colpo di fortuna imbattibile, beh, quello che è accaduto a Londra tra Tottenham e Sheffield United è qualcosa che davvero è difficile da immaginare. La squadra di Postecoglou (quota 8,00) era ancora sotto 0-1 al 97′, prima che Richarlison (proprio quello che non vedeva mai la porta…) segnasse il gol del pareggio e poi Kulusevski facesse scoppiare il pandemonio al 100′, sfruttando al meglio un assist proprio del brasiliano.

Non è dato sapere qual è stata la reazione dello scommettitore in quel momento: probabilmente il suo urlo si sarà sentito in tutta l'Irlanda…