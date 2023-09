Richarlison scoppia a piangere sulla panchina del Brasile: si è appena mangiato un gol assurdo Sostituito dopo essersi divorato un gol in Brasile-Bolivia, Richarlison è crollato in panchina, scoppiando a piangere.

A cura di Paolo Fiorenza

A 26 anni Richarlison sa che la stagione appena iniziata è per lui decisiva, un bivio tra fare il salto di qualità o restare nel limbo dei (tanti) buoni giocatori. L'addio di Kane al Tottenham ha spalancato la mattonella di centravanti titolare al brasiliano, cui il nuovo tecnico Postecoglou ha dato fiducia in questo avvio, venendo tuttavia ripagato da zero gol nelle prime quattro partite di Premier League. Da quando è approdato agli Spurs nell'estate del 2022, riuscire a battere i portieri avversari è diventato tremendamente difficile per l'ex Everton, che l'anno scorso ha segnato solo 3 reti in 35 apparizioni.

I fantasmi di Richarlison gli si sono ripresentati stanotte durante il match di qualificazioni mondiali stravinto dal Brasile per 5-1 sulla Bolivia. Mentre Rodrygo e Neymar banchettavano con una doppietta a testa (di Raphinha il quinto gol verdeoro), l'attaccante esploso al Fluminense viveva un altro momento della sua personale via crucis nell'area di rigore avversaria. All'inizio del secondo tempo Richarlison ha avuto un'occasione davvero clamorosa per andare a referto, ma ha incredibilmente spedito il pallone sopra la traversa da pochi passi, con la porta spalancata e il portiere battuto.

Il giocatore del Tottenham non ha avuto l'occasione di rifarsi, visto che a metà della ripresa il tecnico ad interim della Seleçao Fernando Diniz lo ha sostituito con Matheus Cunha. Una volta sedutosi in panchina, Richarlison non ce l'ha fatta più, pensando alla maledizione che lo ha colpito sotto porta: l'attaccante è crollato, scoppiando a piangere sotto gli occhi delle telecamere.

Nel dopo partita il Ct brasiliano ha dedicato al giocatore belle parole: "Mi piace essere al posto giusto per dare una mano. Richarlison ha conquistato l'affetto dei compagni e dei tifosi, che lo hanno accolto applaudendolo. Risveglia questo sentimento di affetto in tutti ed è un grande giocatore. Farò tutto il possibile affinché mantenga la calma, perché i suoi palloni entreranno presto".