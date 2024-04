video suggerito

L'incredibile record del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, la Roma è avvisata: sembra immortale Il pareggio al 97° col Borussia Dortmund ha allungato la striscia di risultati positivi del club, prossimo avversario dei giallorossi in semifinale di Europa League.

E sono 45. È il numero delle partite in cui il Bayer Leverkusen, prossimo avversario della Roma in semifinale di Europa League, è rimasto imbattuto. Il pareggio ottenuto al 97° contro il Borussia Dortmund in Bundesliga (in cui ha già conquistato il titolo) ha alimentato quell'aura di mistero intorno alla squadra di Xabi Alonso: non muore mai, sembra indistruttibile e, anche quando sta per cadere, si rialza e resta in piedi. In questa stagione non ha mai perso. Compresa l'eventuale finale di Dublino, ai tedeschi restano poco meno di una decina di match per trasformare il record in una leggenda. Se nel 2012 era stata la Juventus a stabilire una sequenza di ben 43 incontri senza sconfitte, quel filotto è stato cancellato dalla striscia lunghissima di risultati positivi raccolti dalla ‘aspirine'.

Vincere aiuta a vincere, recita un vecchio adagio del calcio. E, almeno finora, per il Leverkusen tutto sembra funzionare perfettamente. Ha conquistato per la prima volta nella storia lo ‘scudetto' in Germania ma gli restano sul taccuino ancora degli obiettivi da raggiungere: in patria c'è la finale di Coppa di Germania contro il Kaiserslautern (che adesso gioca nella seconda divisione), in Europa c'è il doppio confronto con i giallorossi che può spalancare le porte verso la finale. È il ‘piccolo triplete' di trofei che il Bayer può ancora sognare, oltre all'opportunità di scolpire quest'annata come una delle più incredibili.

Nei giorni scorsi il Bayer e Xabi Alonso avevano conquistato la copertina non solo per i risultati del campo ma anche per un video – successivamente divenuto virale – nel quale il tecnico e i suoi collaboratori accoglievano con grande soddisfazione la notizia della qualificazione della Roma, che avrebbero affrontato in semifinale di Europa League. Quello che per molti è stato un atteggiamento di sicumera, in realtà è stata la reazione emotiva di chi – memore di come finì nella scorsa edizione del trofeo – vuole vendicare e riscattare l'eliminazione che arrivò per mano dei capitolini allora allenati da José Mourinho.