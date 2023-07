L’impressionante personalità di Onana dopo l’urlo a Maguire: “Quando gioco io pretendo il massimo” Andre Onana mostra subito tutta la sua personalità al Manchester United specie dopo l’urlo lanciato contro Maguire. L’ex portiere dell’Inter ha spiegato pubblicamente quel gesto: “Io pretendo il massimo quando sono in porta”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Testa bassa e solo un cenno d'intesa nei confronti di Andre Onana. Il nuovo portiere del Manchester United si è presentato così ai Red Devils urlando contro l'ex capitano che non ha potuto far altro che accettare la dura reazione dell'ex estremo difensore dell'Inter. Arrivato agli inglesi con la fama di chi sa come guidare la difesa, Onana si è subito distinto in questo riprendendo duramente Maguire che aveva perso in malo modo un pallone mettendo in difficoltà la squadra durante l'amichevole contro il Borussia Dortmund.

Onana gli ha gridato contro sorprendendo anche i compagni stessi per la sua personalità. Un gesto che è piaciuto tantissimo ai tifosi dello United e che però è stato spiegato poco dopo dallo stesso Onana ai microfoni del canale ufficiale tv del Manchester United. ‘‘Chiedo tanto ai miei compagni perché anche loro pretendono tanto e abbiano fiducia in me". Il portiere, dopo l'amichevole in Nevada, ha colto l'occasione anche per spiegare il suo modo di essere in campo: "Mi giocano molti palloni, quindi devo dare loro fiducia e voglio che i miei giocatori me li diano per darmi fiducia".

Tutti conosciamo benissimo le sue incredibili potenzialità con i piedi e per questo ci tiene che i suoi compagni possano avere piena fiducia in lui, la stessa che anche Onana pretende da loro: "Chiedo molto e pretenderò molto da loro perché sono grandi giocatori – ha aggiunto ancora – Ora, per me, è un grande onore giocare con questi difensori. Lisandro Martinez, Harry Maguire stanno facendo grandi cose. Sono giocatori importanti per il club. Sono molto felice di far parte di questa squadra e giocare con loro è qualcosa di grandioso".

Dopo aver urlando proprio contro Maguire durante il secondo tempo, Andre ha ammesso che quel tipo di interazioni sono ovviamente solo parte integrante del gioco, affermando ulteriormente come il suo rapporto con l'esperto difensore si stia già sviluppando bene. ‘‘Cerco di parlare molto con loro perché so che è un buon giocatore, è uno dei capitani della squadra", ha sottolineato Onana parlando del nazionale inglese. "È grande ed è bravo con la palla, quindi gli chiederei molto ed è un bravo ragazzo. Devo esserlo e lui deve essere pronto e ho parlato con lui perché quando sono in porta, pretendo molto da tutti".

La personalità di Onana è impressionante, sembra essere stato in grado di prendersi lo spogliatoio dello United senza alcun timore: ‘‘Inizierò con me stesso perché penso che siamo in questo insieme e gli errori arriveranno – ha aggiunto – Non dobbiamo aver paura di sbagliare perché questo fa parte della vita e impariamo dagli errori". L'ex estremo difensore dell'Inter ha poi concluso: ‘‘Quindi dobbiamo essere molto critici con noi stessi. E se vogliamo vincere premi, dobbiamo pretendere molto. Harry è un ragazzo eccezionale e un giocatore fantastico. Andremo avanti."