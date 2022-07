L’impressionante mercato del Chelsea, spesi 100 milioni in un giorno: e non è finita qui Il Chelsea sta facendo un mercato a dir poco impressionante. Dopo l’ufficialità per l’acquisto di Sterling a 56 milioni, i Blues hanno chiuso oggi anche per l’arrivo di Koulibaly. Ma nel mirino ci sono altri investimenti importanti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il primo acquisto del Chelsea in questo calciomercato è un autentico capolavoro. Sembrava tutto finito per il Chelsea fino a qualche mese fa quando lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina avevo messo fine alla gestione del club da parte del proprietario, Roman Abramovich. Un addio che aveva portato all'addio di diversi sponsor fino alle difficoltà della squadra di spostarsi in trasferta per via dei costi che non poteva sostenere. E invece l'arrivo di Todd Boehly, nuovo presidente del Chelsea, ha ridato entusiasmo al popolo Blues che ora festeggiano per l'acquisto incredibile di Raheem Sterling.

L'attaccante inglese ha prima definito tutti i dettagli per il trasferimento dal Manchester City per la cifra di 53 milioni di euro, a cui se ne potrebbero aggiungere altri 12 in bonus prima dell'annuncio ufficiale direttamente negli Stati Uniti dove la squadra di Tuchel è in tournée. Sterling si legherà al Chelsea fino al 2027, con opzione per un'ulteriore stagione, dando al Chelsea una nuova immagine e soprattutto consegnando nelle mani di Tuchel un nuovo attaccante dopo l'addio a Lukaku e quello probabile di Ziyech direzione Milan.

Quella spesa per Sterling è una cifra importante per il Chelsea che però nella giornata di oggi ha anche chiuso l'acquisto di Kalidou Koulibaly dal Napoli per altri 40 milioni di euro. Il giocatore si sottoporrà a visite mediche domani. Praticamente in un solo giorno il Chelsea ha speso 100 milioni ufficializzando Sterling e chiudendo l'affare col Napoli per il difensore senegalese. Cifre impressionante che sottolineano l'ambizione della nuova proprietà nel segno di quella precedente sempre in cima sul tetto d'Europa a giocarsi trofei importanti con le grandi.

Kalidou Koulibaly passerà al Chelsea per 40 milioni di euro.

Ma non è di certo finita qui. Il Chelsea è implacabile e vuole continuare a spendere sul mercato con una facilità a dir poco incredibile. L'obiettivo è rinforzare ulteriormente la difesa dopo l'arrivo di Koulibaly. E per questo, dopo i primi approcci, il PSG ha fissato un prezzo di 50 milioni di cui 10 di bonus per Presnel Kimpembe. I blues potrebbero mettere a segno un altro colpo a questo punto prima di concentrarsi sull'attacco dove l'obiettivo nuovo è Rafael Leao dal Milan.

In questo caso l'affare si fa interessante e il Chelsea sarà chiamato a mettere a segno un investimento davvero notevole. Il contratto del portoghese con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno 2024. È chiaro che in caso di mancato accordo sul rinnovo il giocatore, per non rischiare, dovrà essere ceduto in questa sessione di mercato altrimenti la paura di poterlo perdere a zero potrebbe essere uno scenario sempre più concreto. Il Milan potrebbe chiudere non meno di 80 milioni considerando che il 15% sulla futura rivendita andrà al Lille. Insomma, viste le premesse non è da escludere nulla: il Chelsea sembra davvero pronto a tutto.