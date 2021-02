L'esultanza di Paolo Maldini alla fine del match dell'Olimpico è iconica e spiega bene quanto sia stata importante la vittoria per il Milan. L'ex calciatore, oggi dirigente rossonero, si alza di scatto, solleva entrambe le braccia, stringe i pugni e rivolge lo sguardo al cielo quasi fosse una liberazione. Stringe le mani, piega i gomiti e ripete il gesto per un paio di volte. Negli occhi (metà del viso è coperto dalla mascherina) ci sono tutta la gioia per i 3 punti e per averli ottenuti in un match difficile, particolare che – se le cose non fossero andate bene – avrebbe rischiato di chiudere in anticipo anche quel sogno scudetto che non è mai stato accantonato.

Il successo per 2-1 contro la Roma tiene la squadra a -4 dall'Inter capolista, aumenta a +6 il vantaggio sulla Juventus (terza ma con una partita da recuperare) e – cosa più importante – spazza via i cattivi pensieri scaturiti da un periodo di appannamento. Le sconfitte contro Spezia e nel derby avevano lasciato il segno, soprattutto aver subito il sorpasso in vetta era stato un brutto colpo da incassare. E poi quella contro Conte era stata anche l'ennesima battuta di arresto in un confronto diretto dopo Juventus (ko per 1-3 in casa a gennaio) e Atalanta (0-3 subito ancora una volta a San Siro). L'uno-due rifilato ai giallorossi nel confronto diretto è ossigeno puro.