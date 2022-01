L’impegno dell’Arsenal contro la violenza giovanile a Londra: il gesto simbolico nel match di FA Cup La campagna dell’Arsenal contro la violenza giovanile e i reati dovuti all’utilizzo di armi da taglio a Londra: l’impegno sociale dei Gunners.

A cura di Vito Lamorte

L'impegno sociale dell'Arsenal sarà visibile in occasione della sfida di FA Cup contro il Nottingham Forest. I Gunners stanno partecipando ad una campagna di sensibilizzazione sulla violenza giovanile e i crimini per l'utilizzo di armi da taglio, che sono un'emergenza nazionale in Inghilterra. Il club di Londra nel prossimo match indosserà una divisa tutta bianca e toglierà il tradizionale rosso dalla casacca per promuovere la campagna "No More Red" contro i tanti episodi di violenza che si sono verificati nella capitale inglese.

A Londra si sono verificati più di 10.000 reati per arma da taglio tra giugno 2020 e giugno 2021 e durante l'anno scorso è stato registrato anche il più alto numero di omicidi di adolescenti, la maggior parte dei quali per l'utilizzo di coltelli e pugnali.

I Gunners stanno collaborando con il loro sponsor tecnico, l'Adidas, per sfruttare il lavoro svolto con i giovani con l'iniziativa "Arsenal in the Community": l'attore Idris Elba e la leggenda del calcio inglese Ian Wright hanno prestato il loro volto per questa campagna e l'ex numero 9 dei Gunners ha aggiunto che "ogni giovane merita l'opportunità di esprimersi e di vivere in un ambiente sicuro. L'opportunità di vivere liberi dalla paura della violenza. Non possiamo mai accettare la perdita di vite umane a causa della violenza giovanile come ‘normale' nella nostra città ed è importante che lavoriamo tutti insieme per creare un ambiente migliore per i giovani. Offrendo loro più posti per praticare sport, più supporto e con persone che possono ispirarli. Insieme possiamo aiutare a fare la differenza per i giovani di Londra".

La squadra di Mikel Arteta scenderà in campo domenica 9 gennaio 2021 al City Ground di Nottingham con una maglia tutta bianca che non sarà acquistabile negli store o online, ma sarà spedita dall'Arsenal a persone e organizzazioni che combattono le cause della violenza giovanile. Anche questo entrerà a far parte del progetto Arsenal in the Community, offre già programmi sportivi ed educativi a oltre 5.000 giovani ogni settimana.