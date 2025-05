video suggerito

L’imbarazzante schiettezza di Gattuso spiazza i giornalisti: fa il nome del suo erede, gli piace Gennaro Gattuso sorprende tutti in conferenza stampa annunciando quello che dovrebbe essere il suo sostituto all’Hajduk Spalato. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gennaro Gattuso continua a pronunciare parole che hanno il sapore dell'addio all'Hajduk. L'allenatore italiano anche alla vigilia della terz'ultima partita di campionato, ha sorpreso tutti parlando del suo successore. Ha fatto un nome preciso Rino che dunque ha dato quella che è la sua benedizione all'ipotetico nuovo corso della squadra di Spalato.

Gattuso, parole d'addio all'Hajduk

Insomma atmosfera rilassata in casa Hajduk alla vigilia del metch contro il Gorica. C'è la consapevolezza anche per Gattuso che non ci sono altri mezzi se non provare a vincere tutte le restanti tre sfide per vincere il titolo, sperando in un passo falso delle altre pretendenti. Il futuro però del tecnico italiano sembra ormai segnato con la sua volontà ormai chiara. Le sue parole in conferenza stampa sono chiare: "Sono arrivato in questa bellissima città con un sorriso, e quando me ne andrò sarà lo stesso. Questi 11 mesi qui sono stati difficili. Non è stato facile. Nel momento in cui me ne andrò, me ne pentirò molto. Ho incontrato persone che hanno segnato la mia vita".

Gattuso a sorpresa nomina il suo erede

Chi potrà raccogliere la sua eredità? Arriva un vero e proprio endorsment da parte di Gattuso: "Mario Carević (ovvero il prossimo avversario, ndr) è un allenatore interessante. Ha giocato per l'Hajduk, conosce bene la situazione qui. È ben preparato. Il Gorica è migliorato molto negli ultimi mesi. Posso solo dire cose positive su di lui. È il profilo giusto per l'Hajduk, ma anche altri allenatori della HNL mi hanno sorpreso".

Leggi anche La giornalista non può far passare quello che dice Arteta in diretta: è una falsità

E nel finale non manca anche una piccola polemica mirata: "Le partite dovrebbero dovrebbero sicuramente essere giocate contemporaneamente. In Italia, la Serie B si gioca contemporaneamente. Ho giocato molte partite nella mia carriera, ho incontrato molti giocatori croati. I croati giocano un calcio eccellente, il campionato è di alto livello, ma mancano gli strumenti per migliorarlo. Questo campionato merita investimenti molto maggiori".