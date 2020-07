Il Barcellona ha portato in panchina solo 5 giocatori. E' il dato incredibile che racchiude in sé l'amarezza di un campionato che, in quest'ultima partita dei catalani, mette ancor più in evidenza diversi problemi nello spogliatoio. Lo sfogo di Messi, la presunta richiesta di ingaggiare Kluivert come allenatore paventata dai giocatori e diverse situazioni di mercato in bilico, hanno creato questa situazione particolare. Una panchina corta, anzi cortissima, che si è dovuta adeguare anche a squalifiche e infortuni, certo, ma considerando la recente uscita amara dello stesso Messi e malumori che giorno dopo giorno stanno uscendo dallo spigliatoio, è chiaro come qualcosa stia andando storto. Fra i 5 a comporre la panchina del Barcellona contro l'Alasse, ci sono due portieri.

Il Barcellona ha in panchina solo 5 giocatori (fra questi due portieri)

L'epilogo di una stagione a dir poco amara. Si può riassumere così il dato che oggi, nella sfida fra Alves e Barcellona, ultima giornata della Liga, ha visto i catalani presentarsi in casa degli avversari con soli 5 giocatori in panchina. Fra questi ci sono due portieri. Dunque, oltre a Tre Stegen e Tenaus (appunto i due portieri), a completare le riserve per i bluagrana, ci sono Semedo, De Jong e il danese Braithwaite. Nulla più. Infortuni e squalifiche hanno portato a questa condizione, ma è chiaro come anche diverse situazioni di mercato abbiano reso molto meno sereno il finale di campionato del Barcellona.

Messi aveva già manifestato il proprio malumore nei confronti della squadra nel giorno della vittoria della Liga da parte del Barcellona. Il ritorno col Napoli in Champions League, sarà un crocevia importante per capire al meglio anche le diverse situazioni di mercato. Già, perché oltre ad Arthur, già promesso alla Juventus, diversi altri giocatori potrebbero essere sul piede di partenza. Un fattore da non sottovalutare e che potrebbe aver influito nel numero di giocatori che hanno poi composto la panchina catalana contro l'Alaves.