L’IFAB approva la sperimentazione per le espulsioni temporanee: in arrivo il cartellino arancione Dal prossimo anno in Premier League saranno provate le espulsioni temporanee: i giocatori saranno mandati in panchina per dieci minuti per scoraggiare falli tattici e proteste.

A cura di Ada Cotugno

Dopo l'avvento del VAR e del fuorigioco semiautomatico il calcio si prepara a sperimentare un'altra novità, prendendo spunto dal mondo del rugby: l'IFAB (International Football Association Board) è pronta a introdurre le espulsioni temporanee a partire dalla prossima stagione.

L'idea è quella di portare avanti la sperimentazione di una sorta di cartellino arancione, una via di mezzo tra il giallo e il rosso. Si tratterà di un'espulsione a tempo, della durata di dieci minuti, che potrebbe essere utilizzata per falli tattici e proteste che pesano più di un'ammonizione ma molto meno dell'espulsione classica.

Già in passato qualcuno aveva invocato a questa rivoluzione che potrebbe servire a punire in modo più giusto alcuni comportamenti in mezzo al campo. La sperimentazione partirà il prossimo anno in Premier League, come deciso durante l'incontro aziendale annuale dell'Ifab che sta studiando nuove modalità per scoraggiare i falli tattici e le proteste troppo veementi.

Il calcio quindi attingerà dal rugby, ma dovranno essere definiti tutti i dettagli. Per esempio, come riporta il Telegraph, non è chiaro se verrà introdotto materialmente un nuovo cartellino oppure se l'arbitro assieme all'ammonizione quando opportuno manderà il giocatore in panchina per dieci minuti.

Mark Bullingham, amministratore delegato della Federcalcio e direttore dell'Ifab, ha spiegato i motivi di questa imminente rivoluzione: "Penso che la frustrazione dei tifosi quando guardano le partite e vedono un contropiede promettente che viene rovinato da un fallo tattico ci ha portato a considerare se questo dovrebbe far parte del protocollo". Il problema dell'ad è la punizione troppo leggera per chi commette alcuni falli tattici che in questo momento vengono puniti soltanto con un cartellino giallo.

Un esempio fornito durante questo incontro è stato il fallo di Chiellini su Saka nella finale di Euro2020: il difensore italiano è stato punito con l'ammonizione per aver tirato la maglia del suo avversario evitando una ripartenza pericolosa, una tipica situazione che dal prossimo anno potrebbe essere punita con l'espulsione temporanea.