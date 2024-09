video suggerito

L’ex nazionale sudafricano Alton Meiring è morto dopo essere stato accoltellato durante una lite Tragica notizia nel mondo del calcio: l’ex attaccante sudafricano Alton Meiring è morto a 48 anni dopo essere stato accoltellato durante una lite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Dal Sudafrica arriva una tragica notizia, la morte dell'ex nazionale Alton Meiring, rimasto vittima di un accoltellamento durante una lite. Il 48enne – che è stato un attaccante di buon livello durante la quindicina d'anni della sua carriera (1996-2012) – ha indossato le maglie di diversi club locali come Mamelodi Sundowns, Moroka Swallows, Jomo Cosmos, Golden Arrows ed Hellenic, arrivando a collezionare due presenze con la maglia dei ‘Bafana Bafana'.

Alton Meiring è morto a 48 anni: ha giocato nella nazionale del Sudafrica

Dopo il suo ritiro, Meiring ha continuato a essere attivo nel mondo del calcio, dedicandosi al ruolo di allenatore delle giovanili in diverse squadre. Il suo incarico più recente è stato nel Luso Africa, club con sede a Johannesburg, che ha confermato la terribile notizia sui propri social: "È con il cuore pesante che confermiamo la scomparsa dell'allenatore Alton Meiring. È stato un grande sostenitore del nostro club, contribuendo a diverse squadre nelle ultime stagioni, da quelle giovanili a quelle senior, e persino alla nostra squadra femminile. Siamo profondamente grati per la sua conoscenza e assistenza. Vi preghiamo di tenere la sua famiglia nelle vostre preghiere".

Il presidente del Luso Africa, Joe da Silva, ha dichiarato che Meiring mancherà moltissimo a tutti coloro che sono legati al club: "I genitori lo adoravano. Le nostre giocatrici ieri piangevano. È una perdita devastante, ci mancherà tantissimo. I suoi consigli ai giovani su come attaccare e segnare gol sono stati inestimabili".

L'ex attaccante è stato accoltellato durante una lite

La portavoce del club e figlia del presidente, Miquela da Silva, ha rivelato che Meiring è stato accoltellato a morte durante una lite: "Uno dei nostri allenatori è andato a casa sua e ha confermato la sua scomparsa. Da quanto ho capito, Alton aveva alcune proprietà ed è scoppiata una lite con un inquilino".

Pur non essendo stato uno dei giocatori più forti nella storia del calcio sudafricano, Meiring lascia un record straordinario: è l'unico giocatore nella storia della Premier Soccer League ad aver segnato almeno un gol in campionato per nove club diversi.