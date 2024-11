video suggerito

L’ex milanista Ziege piegato dal dolore per la morte della moglie Pia: “Il mondo si è fermato” L’ex calciatore del Milan Christian Ziege ha annunciato con un commovente messaggio la morte della moglie Pia dopo una lunga malattia: “Il nostro mondo si è fermato dal 4 novembre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex calciatore del Milan Christian Ziege ha condiviso sul proprio profilo Instagram una notizia davvero terribile: il 52enne esterno tedesco ha appena perso la moglie Pia, scomparsa dopo una lunga malattia. Christian e Pia erano sposati dal 1997 – dopo un primo matrimonio del giocatore durato solo due anni – e hanno avuto due figli, Alessandro e Maria. Pia aveva avuto anche un'altra figlia, Katharina, da un precedente matrimonio: anche per lei Christian era una figura paterna. Le parole con cui Ziege ha annunciato la morte della compagna, con cui era legato da 27 anni, raccontano di un dolore inestinguibile: "Il nostro mondo si è fermato dal 4 novembre".

L'addio di Ziege alla moglie Pia: "Vivrai per sempre nei nostri cuori"

È quello il giorno della morte di Pia, il cui destino era segnato da tempo per il male che la stava consumando: "Pia ha chiuso gli occhi per sempre dopo una lunga e grave malattia – ha scritto Ziege a corredo di alcune foto di momenti felici assieme ai figli – Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno percorso con noi questo lungo e difficile cammino, così come per la grande simpatia e compassione. Pia, vivrai per sempre nei nostri cuori".

Una foto di Christian e Pia degli ultimi tempi: lui le tiene la mano con amore

"E ci sono sempre tracce della tua vita, pensieri, immagini, momenti. Ci ricorderanno di te, ci renderanno felici e tristi e non ci faranno mai dimenticare di te", ha aggiunto l'ex nazionale tedesco, campione d'Europa in Inghilterra nel 1996 e vice campione del mondo in Giappone e Corea nel 2002.

Ziege con la moglie Pia qualche anno fa: il loro matrimonio è durato 27 anni

La carriera di Christian Ziege: lo Scudetto con Zaccheroni al Milan

Christian Ziege ha avuto una lunga carriera ad alto livello: si è affermato nei 7 anni al Bayern Monaco, vincendo due Bundesliga e una Coppa UEFA, poi ha giocato un paio di stagioni nel Milan, tra il 1997 e il 1999, mettendosi in bacheca nel secondo anno lo Scudetto con Zaccheroni. Lunga anche la successiva esperienza in Premier League: Middlesbrough, Liverpool, Tottenham, prima di chiudere in patria al Borussia Moenchengladbach nel 2005 a soli 33 anni. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio di ex compagni, sia di club che di nazionale: in un mondo che si è fermato, l'affetto per Christian e il ricordo di Pia sono un fiume inarrestabile.