Lewandowski scuote il mercato: vuole una nuova sfida, il Bayern fissa il prezzo Robert Lewandowski a pochi giorni dal 33° compleanno avrebbe manifestato al Bayern la volontà di cambiare aria. La volontà del centravanti è quella di provare una nuova avventura professionale prima dei 35 anni, senza però danneggiare il club bavarese che dal canto suo ha fissato il prezzo del cartellino.

A cura di Marco Beltrami

Robert Lewandowski vuole una nuova sfida professionale, lontano dal Bayern Monaco. Quando è da poco iniziata quella che è la sua ottava stagione con il club tedesco, il polacco avrebbe manifestato la volontà di assicurarsi un trasferimento in un altro top club europeo. I campioni di Germania valutano il prezzo del suo cartellino intorno ai 100 milioni di sterline.

3 gol in due partite, e il primo trofeo ovvero la Supercoppa di Germania messa in cascina. Robert Lewandowski ha iniziato la stagione con il Bayern alla sua maniera. Eppure secondo quanto riportato da Sky Sport News, il calciatore prossimo ai 33 anni ha manifestato la volontà di provare una nuova avventura in un'altra big del calcio europeo, prima dei 35 anni. Lewa è legato al Bayern fino al 2023 (nessuna proposta di prolungamento da parte dei vertici bavaresi) e non vuole assolutamente danneggiare il suo club, provocando una situazione di rottura.

D'altronde il Bayern avrebbe valutato il cartellino di Robert Lewandowski 100 milioni di sterline, ovvero quasi 120 milioni di euro. Una somma importante che difficilmente una potenziale pretendente potrebbe mettere sul piatto, anche alla luce dell'età non più giovanissima del bomber e delle difficoltà economiche legate al mercato durante l'emergenza pandemica. Al momento dunque difficile pensare ad un clamoroso braccio di ferro o ad una separazione nell'immediato, anche perché la stagione è già iniziata. Le cose invece potrebbero cambiare in futuro, quando potrebbe esserci maggiore tempo a disposizione per preparare un'offerta per il formidabile centravanti, e per consentire al Bayern di trovare un sostituto all'altezza.