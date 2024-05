video suggerito

Lewandowski potrebbe ricevere il Pallone d’Oro del 2020: la storica decisione di France Football France Football potrebbe fare un passo indietro e assegnare il Pallone d’Oro 2020 a Lewandowski: in quell’edizione il premio fu annullato causa Covid, facendo gridare tutti allo scandalo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Pallone d'Oro potrebbe vivere una pagina storica: France Football starebbe pensando di restituire il premio a Robert Lewandowski che lo avrebbe dovuto vincere nel 2020, in piena pandemia. Quella edizione era stata annullata proprio a causa del Covid e tanti appassionati erano rimasti delusi dal fatto che il polacco non avesse potuto ricevere il prestigioso riconoscimento dopo aver vissuto un anno perfetto.

In quella stagione infatti aveva vinto il triplete con il Bayern Monaco, portando a casa campionato, coppa nazionale e Champions League, oltre a 55 gol in 47 partite giocate. Numeri da vero campione che lo hanno portato a essere il miglior giocatore al mondo in quel momento, ma il Pallone d'Oro per pura sfortuna non gli è mai stato assegnato.

Secondo quanto riportato da Sport France Football potrebbe fare qualche passo indietro pensando a una restituzione che sarebbe storica. Nulla è stato ancora deciso, ma ci sono diversi fattori che potrebbero portare a prendere quella strada: uno su tutti è l'inchiesta che di recente è stata aperta per l'assegnazione del premio nel 2021 a Leo Messi. Si dice infatti che il PSG abbia esercitato pressioni in favore dell'argentino che si era piazzato al primo posto davanti proprio a Lewandowski.

Le indagini intaccherebbero la reputazione della rivista che è pronta a riconsiderare le scelte fatte per l'edizione del 2020: dal 1954, anno in cui è stato istituito il Pallone d'oro, c'è solo un'occasione in cui non è stato assegnato ed è proprio nell'edizione annullata a causa della pandemia in cui il premiato sarebbe stato l'attaccante polacco.

Una sorta di risarcimento che arriva oltre quattro anni più tardi, su grande richiesta degli appassionati che ancora oggi non hanno digerito quell'ingiustizia, e che darebbe grandissimo lustro alla carriera di Lewandowski consacrandolo nell'Olimpo dei migliori giocatori al mondo.