L’età presenta improvvisamente il conto a Buffon: che disastro a Bari, Gigi vaga per il campo A distanza di pochi giorni dai complimenti incassati a San Siro, Gigi Buffon ha mostrato all’improvviso tutti i suoi anni nella trasferta del Parma a Bari: un’uscita disastrosa provoca il rigore dello 0-3 all’intervallo. Commenti impietosi sui social: “Deve ritirarsi”.

A cura di Paolo Fiorenza

Dalle stelle alle stalle in pochi giorni: Gigi Buffon era stato osannato anche all'estero per la sua prodigiosa parata che aveva fatto andare ai tempi supplementari la sfida di Coppa Italia tra il suo Parma e l'Inter a San Siro, con annesse dichiarazioni nei giorni successivi del suo agente Silvano Martina: "Se non avesse 44 anni, quasi 45, sarebbe da comprare. Se lui oggi gioca ancora è perché si sente forte e competitivo". Del resto la botta di vita di martedì sera alla Scala del calcio, con tutti i complimenti ricevuti, non aveva fatto altro che rafforzare l'autostima del portiere carrarino, uno che da questo punto di vista non è mai stato secondo a nessuno.

Sembra passato un secolo da allora, visto che Buffon – tornato titolare anche in campionato dopo la lunga assenza per problemi fisici (quest'anno aveva giocato solo tre partite tra settembre e ottobre) – oggi è stato davvero disastroso nella trasferta del Parma a Bari: a metà partita il punteggio vedeva già i padroni di casa, sempre più lanciati all'inseguimento della promozione, avanti 3-0 in virtù della tripletta di Cheddira.

In particolare sulla terza rete segnata dai pugliesi, Buffon ha mostrato impietosamente tutti i suoi anni quando ha provato ad uscire al limite dell'area per anticipare Folorunsho lanciato in profondità in una posizione esterna da dove non avrebbe potuto essere pericoloso in alcun modo. Il portiere ducale, ritenendo che comunque sarebbe riuscito ad arrivare in anticipo sul pallone, è uscito dunque in maniera improvvida verso il vertice sinistro dell'area, ma alla fine la maggiore freschezza nella corsa del 24enne centrocampista ha prevalso, consentendogli di toccare la palla prima di Buffon, che a quel punto ha commesso il più inutile dei falli proprio sullo spigolo dell'area.

L'arbitro ha sanzionato il contatto dopo l'intervento del VAR e Cheddira, che già aveva realizzato anche la sua seconda rete personale dal dischetto, ha avuto gioco facile a fare tris battendo il carrarino in maniera imparabile. La prestazione davvero deludente di Buffon ha scatenato i commenti sui social, con tenore completamente diverso da quello di martedì contro l'Inter: "Farebbe bene a ritirarsi", il più gettonato. La partita si è poi conclusa col risultato di 4-0, con la rete finale di Salcedo al 93′.