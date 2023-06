L’esultanza più sfortunata al mondo: Panama segna un gol pazzesco ma la beffa è atroce Succede tutto nella ripresa, con il Messico in vantaggio per 1-0 grazie a Jesus Gallardo. Bellissima la rete in rovesciata di Godoy che chiama i compagni a festeggiare mimando un trenino. Ma l’arbitro (e il Var) li gela.

La singolare esultanza di Panama rovinata dall’esito dal Var.

L'esultanza più beffarda e sfortunata al mondo. Non è una gag, è tutto vero. E, suo malgrado, ci resta impigliata la nazionale di Panama che aveva celebrato in maniera molto originale quanto colorita la rete del pareggio contro il Messico. L'episodio è avvenuto nel corso del match di Nations League della Concacaf: ha lasciato l'amaro in bocca per lo sviluppo dell'azione e, più ancora, per la conclusione inventata in piena area di rigore da Anibal Godoy. L'intervento del Var ha rovinato tutto, segnalando una posizione irregolare.

Succede tutto nella ripresa, con il Messico in vantaggio per 1-0 grazie a Jesus Gallardo. Il centrocampista 33enne di Panama, lasciato colpevolmente solo, ha tutto il tempo di osservare la traiettoria della sfera (che gli arriva su calcio di punizione), trovare la migliore coordinazione possibile e, spalle alla porta, battere in rovesciata. Impatto pieno, direzione della sfera precisa, nulla può il portiere che la vede spegnersi nell'angoli basso alla sua destra dove non può arrivare.

La rete del pareggio segnata da Godoy in rovesciata.

Quella prodezza tecnica, quel gesto acrobatico meritava un'esultanza speciale. Godoy ha fatto da gran cerimoniere correndo verso la bandierina del calcio d'angolo e agitando la mano come a dire "mamma mia… che gol ho fatto!". Poi s'è voltato di scatto verso i compagni di squadra e ha iniziato a gesticolare in maniera palese. Li ha invitati a seguirlo, a mettere in scena quella particolare forma di celebrare un gol. In fondo, quel suo gesto la meritava.

Il trenino inscenato dalla nazionale panamense, l’esito del Var ha rovinato tutto.

Otto giocatori di Panama si sono ritrovati seduti, l'uno dietro l'altro, formando una specie di trenino e accennando a una strana danza a terra. In realtà, Godoy faceva finta di essere il macchinista della locomotiva e gli altri ne imitavano la postura. Tutto molto bello, peccato che tanta euforia sia andata a schiantarsi contro il realismo del Var. L'epilogo è stato davvero molto crudele, basta dare un'occhiata alle facce stralunate dei calciatori di Panama: la decisione del direttore di gara è tremenda e ha messo una croce sopra a ogni velleità di rimonta.

Il Messico è riuscito a conservare il vantaggio (in virtù anche degli interventi di Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana) e ha chiuso al terzo posto nella Concacaf Nations League. La vittoria, invece, è andata agli Stati Uniti che hanno conquistato il titolo battendo il Canada 2-0 in finale.