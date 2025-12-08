L’esperimento Yildiz falso nove alla Juve bloccato dalla mossa del Napoli durante il primo tempo

Kenan Yildiz falso nove è stato bloccato dal Napoli nel primo tempo. Conte ha costruito una gabbia intorno al turco aggredito al primo tocco di palla. Solo nella ripresa il turco ha ritrovato la sua posizione e il gol..

Conceicao e McKennie con Yildiz. All'annuncio delle formazioni ufficiali di Napoli-Juventus era questo l'attacco bianconero schierato dal primo minuto da Luciano Spalletti ha dunque confermato l'indiscrezione di vedere il turco come falso nove – o falso centravanti – per cercare di non dare particolari punti di riferimento agli azzurri. Una scelta che era nell'aria nelle ore precedenti alla vigilia di questa partita e che forse Conte aveva considerato. E in effetti da quanto visto soprattutto nel primo tempo quando Yildiz fungeva da centravanti per poi lasciare spazio a David in quel ruolo nella ripresa, sia è capito tutto.

La strategia del Napoli è apparsa chiarissima con il pressing alto nei confronti della Juventus e soprattutto su Yildiz. Il turco non aveva il tempo di fare nemmeno due tocchi di palla che i difensori azzurri erano pronti ad aggredirlo. Una gabbia costruita intorno al numero 10 della Juventus che si è ritrovato spesso spalle alla porta spazientito anche dal mancato supporto in fase offensiva dei suoi compagni.

Il gesto di Yildiz spazientito dal mancato movimento dei suoi compagni e dal pressing del Napoli (immagini Sky).

Di Lorenzo e Beukema hanno letteralmente ingabbiato Yildiz lasciandomi solo il primo tocco di palla per poi aggredirlo costringendolo a scaricare subito la sfera, senza lasciargli spazio di pensare. I numeri testimoniano di fatto la difficoltà di Yildiz ma allo stesso tempo la bravura del Napoli nel trovare la condizione giusta affinché il giocatore più talentuoso e più forte di questa Juventus potesse essere bloccato. Le 12 palle perse e gli appena 40 palloni toccati in totale testimoniano dunque la difficoltà del turco nei primi 45 minuti.

Nonostante questo Yildiz è l'unico a provarci anche se il Napoli gli concede appunto solo il tiro dalla distanza, pericolo minimo considerando le enormi abilità del turco nell'uno contro uno capaci di scardinare al meglio le difese avversarie. Spesso Yildiz, come mostrano le immagini della prima frazione, oltre a Di Lorenzo e Beukema veniva triplicato nella marcatura anche da Elmas a centrocampo. Nella ripresa poi Spalletti mette David centravanti lasciando a Yildiz la possibilità di tornare nel suo ruolo e infatti il turco riesce anche a segnare. L'esperimento Yildiz falso nove è dunque rimandato, forse meglio sfruttarlo nel ruolo che più gli si addice e lo rende un giocatore a dir poco fantastico.