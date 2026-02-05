L’esordio di Immobile con il Paris FC finisce male: sfiora un gol al primo tocco, poi l’eliminazione

Immobile è entrato in campo tra gli applausi dei tifosi ma non è riuscito a evitare l’eliminazione: il Paris FC è fuori dalla Coppa di Francia per un errore fatale di Coppola.

Ciro Immobile ha già conquistato i tifosi del Paris Fc, anche se il suo esordio con la nuova maglia non è andato benissimo. L'attaccante ha giocato i minuti finali degli ottavi di Coppa di Francia contro il Lorient trovando una brutta eliminazione: la sua squadra nel turno precedente aveva buttato fuori dalla coppa il PSG ma non è riuscita a proseguire il cammino nel torneo. Non è bastato neanche il debutto dell'italiano per poter cambiare la situazione quando il risultato era ancora sull'1-0, prima del secondo gol che ha annullato ogni speranza.

Eppure il suo peso in campo si è sentito perché al primo pallone toccato ha sfiorato il pareggio che avrebbe cambiato ogni cosa a circa un quarto d'ora dalla fine della gara. La sua presenza è stata fondamentale e anche la stampa francese lo ha accolto con grande entusiasmo e anche il pubblico ha atteso con ansia il suo esordio, accompagnato dagli applausi di tutto lo Stade du Moustoir.

Com'è andato il debutto di Immobile con il Paris FC

C'è enorme curiosità sull'inizio di questa nuova avventura, arrivata dopo i sei mesi trascorsi a Bologna. Tra qualche giorno Immobile compirà 36 anni, ma non ha ancora intenzione di ritirarsi: l'ultima sfida è quella di Parigi, nel Paris FC che nel calciomercato invernale ha fatto incetta di italiani prendendo anche Coppola e Koleosho oltre all'ex attaccante della Lazio. La prima partita però non è andata bene perché è finita con l'eliminazione agli ottavi di finale dalla Coppa di Francia dove nel turno precedente la squadra era riuscita a fare lo sgambetto ai vicini di casa del PSG.

Leggi anche Perché il Paris FC ha comprato Immobile e altri calciatori italiani seguendo un'idea di Klopp

Il Lorient però ha vinto 2-0 nonostante l'esordio di Immobile che è entrato in campo al 73′ tra gli applausi dei tifosi che lo considerano in assoluto il colpo più importante del mercato, specialmente per un reparto che fin qui non ha dato garanzie. Al primo pallone toccato ha rischiato di pareggiare e di rimediare all'errore fatale del suo connazionale Coppola: all'inizio della ripresa il difensore con una dormita ha favorito il gol dell'1-0 ed è stato pesantemente criticato dai tifosi e della stampa.