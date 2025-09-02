Calcio
video suggerito
video suggerito

L’esonero dopo tre partite fa ricco Ten Hag: quanto ha guadagnato per ogni giorno di lavoro

Ten Hag lascia la panchina del Bayer Leverkusen con una buonuscita da capogiro, pari a circa 100mila euro per ogni giorno di lavoro.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'esonero di Erik ten Hag ha fatto molto rumore. L'allenatore olandese silurato dal Bayer Leverkusen dopo sole tre partite non va via a mani vuote, anzi. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania, potrà consolarsi con una cifra molto importante. I circa 60 giorni di servizio infatti gli permettono di incassare circa 6 milioni di euro.

Quanto ha guadagnato ten Hag con l'esonero al Bayer Leverkusen

Per la Bild infatti a tanto ammonta la cifra che le "aspirine" dovranno versare al manager olandese per la separazione anticipata. Questo perché ten Hag, che aveva uno stipendio stagionale di 5 milioni di euro, dovrà ricevere anche l'indennizzo per l'addio. Dunque in totale circa sei milioni di euro: in pratica è come se avesse incassato 100mila euro per ogni giorno di lavoro.

Insomma un motivo per sorridere per ten Hag che ovviamente avrebbe voluto che le cose andassero diversamente, con la possibilità di lavorare a lungo sulla panchina del Bayer. E invece 3 partite (un pareggio e una sconfitta in campionato e una vittoria in coppa) sono bastate alla dirigenza del club per chiudere con clamoroso anticipo il matrimonio.

Leggi anche
Chi è David Odogu, il difensore preso dal Milan dopo aver giocato solo tre partite tra i grandi

Anche con l'addio allo United, ten Hag incassò una somma importante

D'altronde il manager anche al Manchester United pare abbia ricevuto una generosa buonuscita. Questo perché il club pochi mesi prima aveva fatto riferimento a una clausola che prolungava il contratto con i Red Devils. Il licenziamento suo e degli assistenti è costato circa 12,5 milioni di euro.

Il direttore tecnico del Bayer Simon Rolfes ha dichiarato: "Questa decisione non è stata facile. Nessuno attendeva con ansia questo passo. Tuttavia, le ultime settimane hanno dimostrato che costruire una squadra nuova e vincente con questa composizione non è produttivo. Crediamo fermamente nella qualità della nostra squadra e ora faremo tutto il possibile per compiere i prossimi passi nel nostro sviluppo con una nuova formazione".

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Il pagellone del calciomercato 2025: Juve e Roma regine nel silenzio, Inter e Milan timide
Chi sono i migliori svincolati ancora liberi dopo il calciomercato 2025, da Insigne a Ziyech
Probabili formazioni titolari, come giocheranno le squadre con i nuovi acquisti
Il calciomercato indecente del Liverpool: ha speso più di chiunque altro nella storia
La squadra che avrebbe la Juventus se non avesse venduto quasi tutti i suoi migliori giovani
Cosa succede con Lookman ora che il calciomercato è finito ed è rimasto all'Atalanta (per adesso)
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views