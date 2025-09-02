L’esonero dopo tre partite fa ricco Ten Hag: quanto ha guadagnato per ogni giorno di lavoro

L'esonero di Erik ten Hag ha fatto molto rumore. L'allenatore olandese silurato dal Bayer Leverkusen dopo sole tre partite non va via a mani vuote, anzi. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Germania, potrà consolarsi con una cifra molto importante. I circa 60 giorni di servizio infatti gli permettono di incassare circa 6 milioni di euro.

Quanto ha guadagnato ten Hag con l'esonero al Bayer Leverkusen

Per la Bild infatti a tanto ammonta la cifra che le "aspirine" dovranno versare al manager olandese per la separazione anticipata. Questo perché ten Hag, che aveva uno stipendio stagionale di 5 milioni di euro, dovrà ricevere anche l'indennizzo per l'addio. Dunque in totale circa sei milioni di euro: in pratica è come se avesse incassato 100mila euro per ogni giorno di lavoro.

Insomma un motivo per sorridere per ten Hag che ovviamente avrebbe voluto che le cose andassero diversamente, con la possibilità di lavorare a lungo sulla panchina del Bayer. E invece 3 partite (un pareggio e una sconfitta in campionato e una vittoria in coppa) sono bastate alla dirigenza del club per chiudere con clamoroso anticipo il matrimonio.

Anche con l'addio allo United, ten Hag incassò una somma importante

D'altronde il manager anche al Manchester United pare abbia ricevuto una generosa buonuscita. Questo perché il club pochi mesi prima aveva fatto riferimento a una clausola che prolungava il contratto con i Red Devils. Il licenziamento suo e degli assistenti è costato circa 12,5 milioni di euro.

Il direttore tecnico del Bayer Simon Rolfes ha dichiarato: "Questa decisione non è stata facile. Nessuno attendeva con ansia questo passo. Tuttavia, le ultime settimane hanno dimostrato che costruire una squadra nuova e vincente con questa composizione non è produttivo. Crediamo fermamente nella qualità della nostra squadra e ora faremo tutto il possibile per compiere i prossimi passi nel nostro sviluppo con una nuova formazione".