Leno nelle bufera, strattona un raccattapalle durante la partita: per i tifosi è una vergogna Nel pomeriggio Leno è stato bersagliato dai suoi tifosi per aver trattato male un raccattapalle a bordocampo: la scena vergognosa durante Bournemout-Fulham.

A cura di Ada Cotugno

Non è stato un pomeriggio tranquillo per Bernd Leno che oltre alla sconfitta nel Boxing Day di Premier League è entrato anche al centro della polemica di giornata: il portiere del Fulham infatti è stato bersagliato sui social per la reazione avuta contro un giovanissimo raccattapalle.

La sua squadra è stata tramortita per 3-0 dal Bournemouth, una sconfitta pesantissima arrivata in un pomeriggio completamente disastroso per il giocatore, uno dei peggiori in campo in assoluto della sua squadra per il comportamento in campo e fuori.

L'episodio più disastroso della sua giornata è stato quello che ha coinvolto un bambino, il classico raccattapalle che a ogni partita aiuta i giocatori a recuperare i palloni che finiscono fuori dal terreno di gioco. Per sua sfortuna si è ritrovato contro un Leno piuttosto arrabbiato e amareggiato dal risultato della partita: il Fulham era già sotto di 2-0 quando i due si sono incontrati sulla linea laterale.

Il raccattapalle ha raccolto il pallone per restituirlo al portiere, ma la sua reazione è stata incredibile. Leno ha letteralmente spinto via il ragazzino, prendendogli il pallone dalle mani prima di allontanarlo con un gesto di grande rabbia. La partita del Bournemouth si è alzata subito per protestare contro l'avversario, colpevole di aver trattato male un giovane tifoso che era lì soltanto per aiutare i giocatori.

Alla fine Leno si è accorto del brutto gesto e dopo il fischio dell'arbitro ha raggiunto il giovane raccattapalle per sincerarsi delle sue condizioni dopo lo spiacevole incontro. "Sì, sto bene", ha poi risposto il bambino che ha messo subito alle spalle la vicenda. i tifosi però sono rimasti colpiti in negativo dal gesto del giocatore del Fulham, bersagliato dai tifosi su tutti i social.