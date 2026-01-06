Lennart Karl nella bufera per una frase, il Bayern lo perdona: “Un ragazzo di 17 anni può sbagliare”

Lennart Karl è nato nel 2008, a soli 17 anni è diventato già una stella del Bayern Monaco. Il giovane calciatore ha dichiarato il Real Madrid è il club dei suoi sogni. I tifosi del Bayern l’hanno presa malissimo, lui ha dovuto disattivare i commenti sui social.

Lennart Karl è il nuovo grande talento del calcio tedesco, a 17 anni è già un punto fermo del Bayern Monaco e sogna un posto pure ai Mondiali con la Germania. Idolo dei tifosi bavaresi, che lo coccolano anche per la sua età, ma molti tifosi del Bayern hanno puntato fortemente il dito verso di lui a causa di una frase infelice, una piccola grande gaffe che ha creato una bufera sui social network. Il calciatore è stato costretto a disattivare i commenti su Instagram, mentre la dirigenza del club compatta lo difende.

"Il Real Madrid è il club dei sogni"

Onesto, forse un po' superficiale, sicuramente la gioventù si è vista. Lennart Karl durante il tour di Capodanno Karl ha risposto a una domanda di un tifoso, che gli aveva chiesto qual era il ‘club dei sogni'. Il 17enne ha candidamente detto: "Il Bayern Monaco è un club straordinario, molto grande, ed è un sogno giocare qui. Ma un giorno mi piacerebbe sicuramente andare al Real Madrid, quello è il club dei sogni".

La difesa del Bayern: "Lui è così, parla come un diciassettenne, perché lo è"

Boom. Quelle parole sono finite online, chi le ha interpretate in un modo lo ha attaccato in modo eccessivo, chi addirittura in modo selvaggio. Parole di fuoco che lo hanno costretto a disattivare i commenti dal suo profilo Instagram. Prima dell'amichevole con il Salisburgo i due principali dirigenti del club lo hanno difeso.

Leggi anche Lamine Yamal spiega perché non può avere una ragazza: ha una bizzarra abitudine notturna

Christoph Freund ha detto: "Penso che in quelle parole si veda proprio Lenny. Chiunque conosca Lenny lo sa. È così che gioca a calcio anche lui. ‘Porta il cuore in mano', ‘non gliene frega niente'. Parla come un diciassettenne. Si è subito reso conto che era una cosa spiacevole. Si è scusato il giorno dopo e ne abbiamo parlato. Ha detto: ‘Non intendevo affatto questo'. Si sente estremamente a suo agio al Bayern. Si sta davvero divertendo. Da bambino, ha fatto un provino con il Real Madrid, che era la squadra dei suoi sogni. Gli è stato chiesto quale fosse la sua squadra dei sogni oltre al Bayern. Ha 17 anni ed è molto felice al Bayern. E noi siamo molto felici che sia con noi".

"Un diciassettenne può sbagliare"

Dello stesso tenore le parole di Max Eberl, direttore sportivo del Bayern: "Un diciassettenne può sbagliare. Il giorno dopo è venuto da noi e ci ha detto: ‘Penso di aver detto qualcosa di non molto carino'. Per noi la questione è risolta; non è mai stato un argomento di discussione. Sta mostrando le sue prestazioni in campo".

La stagione di Lennart Karl con il Bayern Monaco

Il giovane calciatore tedesco, nato nel febbraio 2008, ha disputato 22 partite già in questa stagione con il Bayern: ha segnato sei gol e servito due assist vincenti. Numeri importanti, che diventano clamorosi se si pensa che in Champions League ha realizzato tre reti in quattro partite.