L’emozione di Borini in gol nel derby sotto la Gradinata Sud della Samp: “C’era mio padre nell’angolino” Fabio Borini ha descritto l’emozione di segnare il gol del pareggio decisivo nel derby della Lanterna contro il Genoa sotto la Gradinata Sud blucerchiata. L’attaccante ha anche raccontato: “C’era mio padre lì nell’angolino”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Fabio Borini è inevitabilmente l'uomo copertina di questo derby della Lanterna che ha visto la Sampdoria trionfare contro il Genoa ai calci di rigore qualificandosi agli ottavi di Coppa Italia. I blucerchiati affronteranno la Roma e il merito di essersi guadagnati questa sfida ma soprattutto all'ex Milan capace di mettere a segno nei minuti finali la rete che ha inchiodato il punteggio sull'1-1 prima della lotteria dagli undici metri. La sua è stata un'esultanza rabbiosa proprio sotto la Gradinata Sud che l'aveva visto insaccare la palla alle spalle di Leali.

Proprio di questo momento ha parlato Borini ai microfoni di Sportmediaset. Insieme a Silvestri, l'attaccante della Samp ha descritto tutta la propria emozione in quel momento. Attimi indescrivibili e indimenticabili. "Questo gol lo metto lassù perché è stato un periodo difficile per me, abbastanza difficoltoso ma ho tenuto la testa bassa e ho lavorato pensando al bene della squadra – ha spiegato -. In 20 minuti sapevo di poter essere decisivo". Il gol sotto la Gradinata Sud poi ha fatto il resto: "C'era mio padre proprio lì".

Il momento in cui Borini mette la palla in rete.

A Borini viene chiesto cosa avesse provato a segnare quella rete e se avesse mai immaginato un momento così vestendo la maglia blucerchiata: "Avevo iniziato a vederla dopo la partita col Como una cosa del genere, un momento che è diventato realtà e non c'è cosa più bella – ha aggiunto ancora Borini -. C'era mio padre in gradinata, era là nell'angolino dove sono andato, questo fa la differenza". Anche Silvestri ha voluto mettere in evidenza la prova di Borini esaltando in diretta il proprio compagno di squadra per la prova in partita.

L'esultanza di Borini sotto la Gradinata Sud della Samp.

Silvestri e Borini decisivi anche durante i calci di rigore

Di fatto sia il portiere ex Udinese che lo stesso Borini sono stati decisivi anche nel corso dei calci di rigore. Sotto la Gradinata Nord occupata dai tifosi del Genoa, il portiere dei blucerchiati è stato decisivo parando il rigore di Zanoli mentre Borini si è incaricato di calciare anche lui un penalty puntualmente realizzato. Una serata letteralmente da incorniciare per entrambi che si portano a casa la prima gioia della stagione in attesa di capire se l'ottima Samp allestita al meglio sul mercato da Accardi riuscirà con Sottil a tornare in Serie A.