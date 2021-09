Lele Adani in Rai per 90° minuto e Mondiali: “Accompagnato da libertà e senso di giustizia” Dopo il burrascoso addio a Sky Sport, l’ex difensore riparte dalla Rai. Daniele Adani ha annunciato con un post su Instagram che prenderà parte alla trasmissione 90° Minuto e commenterà anche i Mondiali del Qatar del 2022: “Entrare in quella che è la storia del calcio in TV, 90º Minuto, analizzare e commentare il Mondiale 2022 che si terrà in Qatar, mi riempie di orgoglio e responsabilità”.

A cura di Alessio Morra

Daniele Adani passa alla Rai. L'ex calciatore, che ha fatto parte per tante stagioni della squadra di Sky Sport, ha annunciato con un post su Instagram che farà parte della squadra della Rai. Adani sarà uno degli opinionisti di 90° minuto e sarà uno dei commentatori del Mondiale in Qatar del 2022.

"Emozionato e adrenalinico, ci vediamo in Rai"

Questo il messaggio con cui sui social Adani ha annunciato il suo passaggio alla Rai: "Entrare in quella che è la storia del calcio in TV, 90º Minuto, analizzare e commentare il Mondiale 2022 che si terrà in Qatar, mi riempie di orgoglio e responsabilità. Sono emozionato, adrenalinico e cosciente di dover meritare questa tappa della mia vita personale e professionale, animato dal rispetto per la tanta gente che ci ascolta e accompagnato da passione, libertà e da quel senso di giustizia che ho sempre lottato per difendere. In questo nuovo spazio, che non vedo l'ora di cominciare a riempire, il mio obiettivo principale sarà quello di non far mancare la particella più importante della comunicazione: il contenuto. Per raggiungerlo, la strada è una sola: farsi guidare dal calcio e avvolgere dai suoi valori. Ci vediamo in questo nuovo percorso. In Rai".

L'addio a Sky e il passaggio alla Rai di Adani

Gli ultimi mesi sono stati particolari per Daniele Adani che nel corso della semifinale degli Europei, Inghilterra-Danimarca, annunciò il suo addio a Sky Sport, limitandosi a dire: "Questo è il mio ultimo evento Sky Sport". Ua chiusura burrascoso in realtà, come riferito dallo stesso ex difensore di Brescia, Inter e Fiorentina nei giorni seguenti all'annuncio: "Non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale. Giusto una telefonata. Ho preso atto della scelta (“scelta mia”, parole sue), tutto legittimo e ognuno risponde alla sua coscienza".

Dopo la fine del rapporto con Sky si pensava che Adani tornasse subito in pista, considerato anche l'ingresso sulla scena di Amazon (che trasmette un match di Champions League per ogni turno) e il passaggio della Serie A su DAZN (Sky mantiene tre partite per ogni turno). Ma Adani è rimasto fermo e ha atteso. Negli ultimi giorni si era parlato di un suo imminente passaggio in Rai ma la notizia era stata smentita. Ma adesso è tutto vero. Daniele Adani è passato alla Rai e farà parte di una trasmissione storica come 90° Minuto.