Paola Ferrari costretta alla smentita su Adani: “È una fake news, ci uscirei a cena” È durata davvero molto poco l’assenza di Lele Adani dalla TV, dopo il traumatico addio a Sky Sport che aveva generato parecchie polemiche. Il 47enne opinionista emiliano si è infatti accasato alla Rai: sarà ospite fisso a 90°. La vicenda ha creato nelle ultime ore un polverone intorno al nome di Paola Ferrari: la giornalista è stata costretta ad intervenire.

A cura di Paolo Fiorenza

Lele Adani torna in TV dopo il burrascoso addio a Sky Sport e lo fa dalla porta principale, ovvero la rete ammiraglia del servizio pubblico: il 47enne opinionista e seconda voce sarà infatti ospite fisso di 90° su Rai 1, al fianco di Marco Lollobrigida, probabilmente già a partire dal prossimo 26 settembre. È finito dunque in tempi brevi l'esilio forzato dal grande schermo per l'ex giocatore di Fiorentina, Inter e Brescia, volto abituale anche sul web grazie alla sua presenza fissa sulla Bobo TV assieme a Vieri, Cassano e Ventola. Intanto Adani è anche diventato voce ufficiale di Fifa22, il videogioco di calcio che lo vedrà commentare le azioni assieme a Pierluigi Pardo.

Tra poco rivedremo dunque Adani dissertare di ‘garra charrúa' in chiaro sulla Rai: un nuovo ‘acquisto' di Viale Mazzini che ieri sembrava aver creato un incidente diplomatico interno all'azienda, quando sotto un post Facebook che annunciava la notizia è apparso un commento che sembrava essere di Paola Ferrari. Quel profilo infatti è seguitissimo da molti, evidentemente ritenendo che appartenga alla giornalista Rai.

"Vogliono proprio distruggere la TV di stato", diceva il commento in questione, attaccando senza giri di parola l'arrivo di Adani. Parole che in poco tempo hanno fatto il giro della rete, costringendo la 60enne giornalista milanese ad una smentita sul proprio profilo Instagram (questo sì autentico): "Smentisco categoricamente il Fake che sta girando in rete. A me Adani piace moltissimo. Ci uscirei anche a cena!". Dunque nessuna fronda interna alla Rai, l'avventura dell'opinionista emiliano parte anche con la benedizione di Paola Ferrari.